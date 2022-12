Casa lui Jador este aproape gata! Artistul face ultimele pregătiri pentru noua locuință: „Trebuie să le terminăm până de Crăciun”

In articol:

Jador este un cântăreț foarte talentat și foarte apreciat atât în țara noastră, cât și în afara ei. Acesta are o mulțime de fani care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Artistul este foarte activ în mediul online și împărtășește cu urmăritorii săi toate momentele din viața lui.

Jador face ultimele pregătiri la amenajarea casei

Mult a fost, puțin a rămas! Jador se pregătește de ultimele pregătiri la amenajarea casei sale. Artistul mai are puțin de așteptat până să își vadă casa mult visată terminată complet. Astfel, vedeta nu a mai stat pe loc și s-a gândit să dea o mână de ajutor muncitorilor, dacă vrea ca locuința sa să fie gata până de Crăciun.

Prin urmare, Jador s-a trezit încă de dimineață pentru a pune prize. Cum artistul își ține la curent urmăritorii cu tot ceea ce se întâmplă în viața lui, artistul a postat un videoclip în care le spune oamenilor de ce s-a trezit așa devreme.

„ Cine se mai trezește la ora asta să pun prize ca și mine? Nimeni! Trebuie să le terminăm până de Crăciun, să stau și eu ca lumea aici. Am dormit în casă”, a spus Jador pe InstaStory.

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador și-a luat o nouă mașină

Vedeta și-a luat o mașină ce valorează sute de mii de euro de care este foarte mândru și pe care o va conduce în drumul spre viitoarele lui evenimente. Acesta a declarat că nu are o mașină a visurilor lui, iar noua lui mașină era mai mult o necesitate deoarece are nevoie de mai mult spațiu atunci când merge la evenimente.

„E un bolid de sute de mii de euro. N-am o mașină a visurilor mele, n-am visat niciodată atât de departe, e o mașină care îmi place, nu mă atașez de ele. Nu schimb destul de des mașinile, mașina asta de exemplu am avut-o vreo doi ani. Am nevoie de o mașină mai mare că la evenimente când mă duc și merg atâția kilometri am nevoie de ceva mai mare, mai spațios. Uneori conduc eu, uneori șoferul, depinde de distanță”, a declarat artistul.