Deplin reglementat legal și optimizat pentru experiențe plăcute și sigure pentru utilizatori, sectorul de jocuri de noroc online din România capătă tot mai mult avânt. Jucătorii sunt atrași de oferta diversificată de forme de divertisment pentru timpul liber, dar și de campaniile cu premii. Aceasta este de altfel strategia celor de la Vlad Cazino, singurul cazino online cu un concept românesc, bazat pe experiența unui operator de talie internațională. Vlad Cazino a dezvoltat continuu platforma de jos, oferind o varietate extrem de mare, cele mai apreciate sloturi plus experiențe intense în secțiunile de live cazino și bingo. Peste toate acestea, campaniile promoționale vin una după alta, ba chiar se suprapun.

Cea mai nouă inițiativă a celor de la Vlad Cazino este lansarea campaniei promoționale „Câștigă VladMobilul sau 500.000 rotiri”. Aceasta este programată să se desfășoare în perioada 14 septembrie - 29 noiembrie 2020 și va oferi premii de top: un automobil american Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost 270 CP în valoare de 45.500 euro și un total de 500.000 de rotiri la sloturi, acordare în tragerile la sorți săptămânale.

Cum să ai cât mai multe șanse la cele 3001 de premii din campanie

În fiecare săptămână se acordă 300 de premii constând în rotiri la sloturi. Se împart 50.000 de rotiri astfel: locurile 1-5 primesc câte 1.000 de rotiri, locurile 6-15 primesc câte 750 de rotiri, locurile 16-30 primesc câte 500 de rotiri, locurile 31-50 primesc câte 250 de rotiri, locurile 51-300 primesc câte 100 de rotiri. Pentru a avea șanse la aceste premii săptămânale (câte 300 în fiecare dintre cele 10 săptămâni de promoție), dar și la automobilul Ford Mustang Fastback, este nevoie de un cont de client pe www.vladcazino.ro unde înainte de toate să se opteze pentru participarea la această campanie.

După bifarea opțiunii, tot ceea ce trebuie făcut este să se ruleze cel puțin 30 RON la sloturi, Live Cazino sau Bingo. Fiecare 30 RON rulați înseamnă un tichet pentru șansă la premii. La extragerile săptămânale vor fi luate în calcul toate tichetele acumulate în săptămâna anterioară. Spre exemplu, la prima extragere a celor 300 de premii săptămânale, din 21 septembrie, se vor lua în calcul tichetele acumulate în perioada 14-20 septembrie 2020. La extragerea finală participă toate tichetele din toate cele 10 săptămâni de campanie.

Câștigă cel mai șmecher Mustang

"Toamna asta ia-ți viteză spre cel mai blanao premiu din istoria cazinourilor! Acum poți și tu să fii cel mai tare din parcare pentru că la cea mai șmecheră promoție a anului poți câștiga chiar VladMobilul meu – Mustang Fastback 2.3 EcoBoost 270 CP – sau o parte din cele 500.000 de rotiri la cele 10 Extrageri săptămânale!", se menționează pe vladcazino.ro.

Campania „Câștigă VladMobilul sau 500.000 rotiri” continuă seria de inițiative impresionante a cazinoului online Vlad Cazino, după o vară cu o mulțime de alte premii plus acțiuni pentru divertisment complet, dincolo de cel la jocuri, grație asocierii cu Cătălin Bordea (primul duel de stand up comedy, de tip roast battle) și a implicării în sponsorizarea festivalului UNTOLD - SPARKS OF MAGIC.