Câștigătoarea Burlacul 2021! Andi Constantin, cucerit de Ana Bene

02:00, iul 2, 2021 Autor: Elena Popescu

Câștigătoarea Burlacul 2021! Ana Bene este aleasa lui Andi Constantin

Burlacul 2021! În finala de la Burlacul, difuzată pe 1 iulie 2021, Andi Constantin a anunțat că Ana Bene este aleasa inimii sale.

Ana Bene este marea câștigătoare de la Burlacul 2021. Frumoasa clujeancă a reușit să-l cucerească pe Andi Constantin prin farmecul și naturalețea sa.

Cine este Ana Bene de la Burlacul 2021. Clujeanca a ajuns în marea finală

Andi Constantin i-a mărturisit frumoasei clujence ce sentimente a dezvoltat față de ea: ”Îți amintești că, la începutul acestui drum, noi nu am avut o întâlnire. Ai stat undeva ascunsă și, în amețeala mea de atunci, nici măcar nu te-am remarcat. Te-am văzut, în schimb, la prima Ceremonie și erai superbă. Aveai o rochie roșie și m-am gândit cu disperare, atunci când te-am văzut, că e posibil să nu fi ales un trandafir pentru tine. Nu reținusem numele și în capul meu era: Doamne, spune-mi că am ales un trandafir pentru ea. M-am liniștit atunci când am văzut că nu fusesem atât de orb.

Prima întâlnire am ținut să fie cu tine, cu fata în rochie roșie, care mi-a rămas în minte. Îmi amintesc că erai caldă, atentă, zâmbitoare și foarte pozivită. Mi-ai povestit despre boala cu care ai luptat și cum ai reușit să o învingi. Vorbea o femeie puternică, învingătoare, nu un om copleșit de greutăți. A trecut timpul și ceva s-a pierdut de la acea primă întâlnire. Erai acolo, dar parcă nu erai. Știi că tot am vorbit despre asta.

Te simțeam precaută, prea precaută de multe ori. Simțeam că te protejezi de mine și de sentimentele ce ar putea să te facă vulnerabilă.(...) Pe vremea când îți puneai protecții au fost momente când am luat în calcul să nu-ți dau trandafirul pentru că atunci consideram că este nedrept față de tine, dacă nu cred în noi, să te țin în emisiune.” , a mărturisit Andi Constantin, citat de a1.ro.

Andi Constantin nu i-a oferit inelul Anei Bene

Andi Constantin nu i-a oferit inelul iubitei sale fiindcă a dorit ca relația lor să se dezvolte pas cu pas și să nu îi ofere inelul doar de dragul camerelor de luat vederi.

”Am ales, de fiecare dată, să-ți mai acord puțin timp și rezultatele așteptării au venit la Cluj. Abia atunci am reușit să te văd deschisă, am văzut o altă Ana: una care mi-a plăcut. Ai ținut cont de sfatul meu, apreciez mult asta. Sunt atât de multe lucruri pe care le apreciez la tine: ești caldă, calmă, protectoare și se vede că acestea sunt calități cultivate în timp, provenite din înțelepciune. Noi am avut practic două date-uri până acum.

Chiar dacă înțeleg perfect motivele, rezultatele sunt aceleași. Noi doi nu ne cunoaștem suficient pentru a lua o decizie atât de mare: căsătoria. Acest inel nu cred că-și are încă rostul și cred că tu mă înțelegi. Dacă l-aș da acum, aș face-o doar pentru TV. Nu vreau să fac ceva ce nu sunt sigur. Căsătoria e un lucru sfânt pentru mine. Îmi înțelegi această decizie?”, a spus Andi Constantin.

”Simt că ești alegerea corectă și rațională, cea care are cele mai multe calități pe care eu le caut la o femeie. Ce simt pentru tine, în acest moment, nu știu cum să-ți zic să nu doară. Ceea ce simt nu este iubire pentru că nu am avut timp să ajung să te iubesc. Ce simt se numește drag, drag de a sta în preajma ta, drag de discuțiile cu tine, drag de căldura pe care o emani. Nu sunt în punctul în care pot proiecta viața în 2 cu tine. Încă te descopăr.(...) Pentru că tu ai spus că nu-ți dorești nesiguranță, decizia este a ta. Ana, ai vrea împreună să facem pași corecți și să avem ceva corect?”, a mai adăugat Andi, lăsând-o pe Ana să ia o decizie pentru amândoi.

Cine este Ana Bene, câștigătoarea de la Burlacul 2021

Ana Bene locuieşte în Cluj, are 35 de ani şi lucrează ca make-up artist şi cosmeticiană în propriul salon de înfrumuseţare.

La prima lor întâlnire, Ana Bene şi Andi Constantin s-au plimbat pe malul mării, au călărit şi au luat cina sub clar de lună. Tot acolo, concurenta i-a făcut Burlacului o mărturisire dureroasă. Frumoasa concurentă i-a spus lui Andi Constantin că s-a luptat cu cancerul la sân.

"Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine. Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani", i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.

Andi Constantin, fascinat de Ana Bene încă de la prima întâlnire

Andi Constantin a văzut mereu în Ana Bene o femeie puternică şi o luptătoare. Concurenta a fost pe placul Burlacului încă de la prima întâlnire, atunci când Ana i-a povestit că s-a luptat cu o boală cruntă.

"Mi-a povestit că a avut cancer, cuvântul în sine este unul foarte greu, dar cum l-a spus ea blând și cald, mi s-a părut că a depășit cu mult acel moment. A învins boala, în același timp și frica produsă de acea boală.

Oamenii aceștia, care au de spus o poveste și au depășit acea etapă în viața lor, mie îmi plac! Îmi plac pentru că viața nu este lapte și miere, experiențele alea te ajută pe tine ca om să-ți clădești un caracter mai puternic și îți dă o siguranță de sine", a mărturisit Andi Constantin.

Cine au fost finalistele de la Burlacul 2021

Ana Bene a concurat în finala de la Burlacul 2021 cu Mellisa Azak și Simona Bălăceanu, însă Andi Constantin și-a ascultat inima și a decis ca cea dintâi să îi fie aleasă.

Finaliste Burlacul 2021. Melissa Azak

Melissa a apărut în emisiune în cea de-a şaptea ediţie. Concurenta a văzut echipa de filmare pe străzile din Istanbul, a abordat-o şi a decis să se înscrie în competiţie şi să-l cucerească pe Andi Constantin.

Melissa Azak are 28 de ani, s-a născut în Franţa şi este pe jumătate turcoaică. Concurenta de la Burlacul 2021 este de profesie designer vestimentar.

”M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a spus Melissa.

Finaliste Burlacul 2021. Simona Bălăceanu

Simona Bălăceanu, în vârstă de 25 de ani, este născută pe 23 martie, fiind zodia Berbec. Concurenta lucrează ca kinetoterapeut, dar este pasionată de pictură, tablourile ei fiind adevărate opere de artă.

Simona Bălăceanu i-a oferit lui Andi Constantin la prima întâlnire, un tablou, ​în care apar amândoi, sub cerul înstelat, luminat de lună.

"Este o pasiune, modul în care mă deconectez de la realitate. Pentru că aparențele înșală, iar atunci când susțin că negrul este „culoarea” mea preferată, de fapt îmi place să trăiesc colorat. Îmi expun trăirile, stările alea schimbătoare, sentimentele și viziunea pe pânză, aici, acum.

Oamenii care-mi sunt apropiați au câte o „trăire” de a mea pe pânză, în casele lor și asta mă face să zâmbesc și să nu renunț(creez cel mai bine, atunci când sunt obosită, noaptea. Mulțumesc celor care mă susțin și apreciază ceea ce fac. Am auzit că pictura este o poezie tăcută", a scris Simona pe reţelele de socializare.