Câștigător Survivor România 2020. Cine va fi câștigătorul Finalei Survivor România din punctul de vedere al specialistului Ioan Burculeț, care dintre cei 4 finaliști este favorizat de astre?

Pe 12 mai, la FanArena, Ioan Burculeț preciza că Lola și Iancu vor ajunge în Finala Survivor România. (Vezi AICI predicția lui Ioan Burculeț de la FanArena)

De data aceasta, astrologul Ioan Burculeț îi va analiza pe cei patru finaliști, Lola Crudu, Emanuel Neagu, Iancu Sterp și elena Ionescu, pentru a afla care dintre ei are, din punct de vedere astrologic, planetele de partea lui pentru a fi CÂȘTIGATORUL SURVIVOR ROMÂNIA.

“Astrele predispun si omul in cele din urma dispune” prin votul de sâmbata seara din Finala Survivor Romania!

Câștigător Survivor Romania. Lola Crudu, în Finala Survivor Romania

Lola Crudu, este Pesti cu Ascendentul in constelatia Varsator. Daca introspectam si analizam astrograma din momentul nasterii putem observa cu usurinta faptul ca raporturile si relatiile internationale aveau sa o avantajeze. Mai mult, propulsarea acesteia si nu intamplator faptul ca in prezent locuieste departe de locurile natale – Chisinău – la Bucuresti.

Viata avea sa ii ofere experiente importante in afara granitelor, astfel incat Survivor Romania 2020, care s-a consumat in Republica Dominicana avea sa ii aduca o transformare la nivel evolutiv. Fapt dovedit: a ajuns in marea Finală Survivor România!

Astrograma anului 2020 ne reflecta reusitele ei si transformarile in planul profesional. O rata crescuta a acidentarilor si nu intamplator au mai fost incidente de-a lungul concursului. Latura comunicarii este usor afectata pe intreg parcursul anului de la inceputul lui si pana la final. Comunicarea va fi factorul primordial in Finala Survivor România, unde trebuie sa tinem cont ca nu confera avantajele dorite. Si cum SMS-urile trimise de la telespectatorii, care vor desemna castigatorul Survivor Romania se vor incadra in acest sector de activitate, exista toate sansele ca numarul de voturi in favoarea ei sa nu fie pe masura asteptarilor din punct de vedere astrologic! Simbolistica votului este strans legata de spectrul comunicarii!

Câștigător Survivor Romania. Iancu Sterp, în Finala Survivor Romania

Iancu Sterp vine cu o imagine si o popularitate bine consolidate chiar de la nastere, Scorpion cu Ascendentul in constelatia Gemeni. O analiza a astrogramei din momentul nasterii scoate in eveidenta problemele de asociativitate, printre care si spectrul sentimental, unde va avea niste lectii de invatat si exista de-a lungul vietii riscul unui divort sau separari.

Tocmai din acest punct de vedere am facut remarca in cadrul emisiunii FanArena din 12 mai ca el isi doreste sa vada in partenera de viata un confident, inainte de iubita. Iancu Sterp este o persoana persuasiva chiar daca deseori consumul emotional este mare in interior si nu il lasa la vedere!

Cu toate acestea, astrograma anului 2020 ii pune in evidenta o crestere vizibila a popularitatii si nu intamplator din august 2019 si pana la acest moment, daca stam bine si ne gandim ca a participat in trecut la emisiunea Puterea Dragostei. Însa, dincolo de popularitate nu a fost un castigator nici la Puterea Dragostei.

Astrograma lui ne indica un blocaj financiar dincolo de popularitate si istoria se poate repeta in contextul finalei Survivor România, de sambata 30 mai. Aspectele financiare nu il avantajeaza si de aici pana la final un mare semn de intrebare daca va fi castigator sau nu, pentru ca dincolo de popularitate, tinand cont ca a mai fost eliminat dar a revenit in finala, premiul cel mare in bani, din punct de vedere astrologic, slabe sanse!

Câștigător Survivor Romania. Elena Ionescu, în Finala Survivor Romania

Elena Ionescu este o nativa Taur cu Ascendentul in Varsator. Astrograma din momentul nasterii ne arata dificultati de-a lungul vietii in planul profesional. Destinul, intotdeauna o va pune la incercare si nu intamplator in timpul competitie declara: “Eu nu ma asteptam sa ajung aici!”

Cu toate acestea, astrograma ei indica la un moment dat in viata ca va avea de castigat dincolo de vointa ei o suma de bani, indiferent de circumstante, ecuatia ei astrologica poate dicta acest aspect important chiar in situatia de fata, Finala Survivor Romania!

Dar ce ii rezerva Elenei Ionescu, anul 2020 din punct de vedere astrologic? In primul rand raporturile si relatiile internationale si calatoriile in afara granitelor avea sa fie o reformulare pentru ea. Mai mult, chiar daca un Saturn in casa IX-a avea sa o invete lectia reformularilor atat cu ea dar si cu ceilalti din jur si nu intamplator in cele din urma dupa o blocaj – tinand cont ca a fost eliminata – ulterior sansa ii mai dicta revenirea in concursul final.

O crestere la nivel de incredere in propria persoana datorita evenimentelor prin care a trecut si o noua forma de adaptabilitate. Nu in ultimul rand, destinul independent de vointa ei ii va conferi in cele din urma schimbari din punct de vedere al acumularilor in planul financiar. Nu m-ar mira daca Elena Ionescu, dincolo de sanse si reusite, tinand cont si de aspectele din planul comunicarii sa fie votata de un numar mare prin SMS. Si nu in ultimul rand, anul 2020 de la inceputul lui si pana la final, ii va aduce brusc o crestere de imagine si popularitate la care ea nici nu se asteapta! Un potential castigator din punct de vedere factorilor pozitivi pentru ea, insa ramane sa vedem ceea ce vor decide telespectatorii, pentru ca ei au ultimul cuvant la Survivor Romania 2020!

Câștigător Survivor Romania. Emanuel Neagu, în Finala Survivor Romania

Emanuel Neagu, nativ Fecioara cu Ascendentul in Balanta! Astrograma din momentul nasterii ne idica clar latura artistica din el si estetica care il va favoriza de-a lungul vietii. Arta, frumosul, calitatile si capacitatile lui inascute vor face ca dupa varsta de 37 ani sa fie un bun mediator si viata ii va conferi un echilibru in cele din urma. Faptul ca este genul de persoana care se consuma mult si nu lasa sa fie vazut tot vacarmul din interiorul sau poate fi o calitate asta daca va sti de-a lungul evolutiei sa isi faca curatenie in jurul lui.

Anul 2020 pentru el este o etapa a incercarilor din toate punctele de vedere, reusitele vor veni cu foarte mult efort pe toate planurile si in toate sectoarele de activitate. Cel mai vizibil element are directa legatura cu spectrul profesional si chiar daca el si Lola s-au calificat in Finala Survivor România din prima etapa, toate reconfigurarile din spectrul profesional il va supune la o noua incercare sambata 30 mai, cand sansele sunt reduse din punct de vedere astrologic pentru ca el sa fie votat Castigator Survivor Romania.

Un an 2020 controversat pentru el in care poate avea si o pierdere de imagine, latura emotionala fiind crescuta si nu numai. Cu toate acestea, sectorul profesional poate fi activat din a doua parte a anului 2020 cand, chiar daca nu va fi un castigator Survivor Romania, Finala de sambata, il poate indrepta catre o alta directie mult mai importanta, ceea ce ii va conferi nativului o noua linie de evolutie in planul schimbarilor majore incepand cu vara anului 2020.