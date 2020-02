Câștigători Oscar. Lista completă a câștigătorilor Oscar 2020. Cel mai bun film a fost desemnat Parasite, al sud-coreeanului Bong Joon-Ho, devenind prima peliculă într-o altă limbă decât engleză care primește Oscarul pentru cea mai bună peliculă. Lungmetrajul sud-coreean fusese nominalizat la șase categorii, reușind să adjudece patru trofee: cel mai bun film, cel mai bun film internațional, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original.

Câștigători Oscar 2020. Lista completă a câștigătorilor

Câștigători Oscar. Lista completă a câștigătorilor Oscar 2020. La categoria Cea mai bună actriță, premiul a fost luat de Renee Zellweger pentru rolul său din Judy, în care a interpretat-o pe actrița Judy Garland. Oscarul pentru interpretare masculină i-a revenit lui Joaquin Phoenix pentru rolul din Joker. Laura Dern și Brad Pitt au luat și ei câte un premiu Oscar pentru rolurile secundare din "Marriage Story" și Once upon a time in Hollywood (regizat de Quentin Tarantino).

Cel mai bun actor: Joaquin Phoenix pentru rolul din Joker.

Premiul Oscar pentru regie: Bong Joon-Jo pentru Parasite.

Cel mai bun lungmetraj internațional: Parasite

Cel mai bun rol secundar feminin: Laura Dern (Marriage Story)

Cel mai bun documentar: American Factory (produs de compania soților Obama, fostul președinte american Barack Obama și partenera lui de viață, Michelle)

Cel mai bun scenariu original: Parasite

Cel mai bun scenariu adaptat: Jojo Rabbit

Cel mai bun lungmetraj de animație: Toy Story 4

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt (Once upon a time in Hollywood)

