Câștigătorul Chefi la cuțite 2020, 16 iunie. Elena Matei, cea mai mare surpriză din finala sezonului 9

Elena Matei și Sorin Bontea 21:06, iun 16, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Surprizele se țin lanț la Chefi la cuțite 2021, iar deznodământul sezonului 9 este greu de anticipat. Unii dintre cei mai buni bucătari au fost eliminați și nu au ajuns în finală, deși pe tot parcursul emisiunii au avut note foarte mari.

Elena Matei, surpriza din finala Chefi la cuțite 2021

În Marea Finală Chefi la cuțite 2021 s-au calificat câte un concurent din fiecare echipă. Sorin Bontea o are pe Elena Matei, Florin Dumitrescu pe Cătălin Amarandei, iar Cătălin Scărlătescu pe Narcisa Birjaru.

Citeste si: Cine este iubitul Elenei Matei de la Chefi la cuțite 2021, concurenta din echipa lui Sorin Bontea

Finala este asemănătoare cu cea din sezonul precedent, când două concurente, Maria Șandru și Roxana Blenche, au ajuns în ultima etapă a competiției. Ediția Chefi la cuțite 2020 a fost însă câștigată de Ionuț Belei, cuțitul de aur din echipa lui Sorin Bontea.

Elena Matei

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

Puține persoane i-au dat șanse reale Elenei Matei să ajungă în finala Chefi la cuțite 2021, pentru că era nevoie să-i scoată din joc pe cei mai buni bucătari din țară, cu mult mai multă experiență decât tânăra de 22 de ani. Receptivă și pasionată de bucătărie, blondina a avut o evoluție spectaculoasă în sezonul 9 și a ajuns să se lupte pentru premiul de 30.000

de euro.

Citeste si: Finala Chefi la cuțite 2021, 16 iunie. Cine este Narcisa Birjaru, finalista sezonului 9 din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Drama Elenei Matei de la Chefi la cuțite 2021

Tânăra și-a descoperit pasiunea pentru gătit atunci când mama sa a fost nevoită să plece la muncă în străinătate, iar ea a rămas singură. De la vârsta de 18 ani profesează ca bucătar la un restaurant din Ploiești și vrea să devină unul dintre cei mai buni chefi din România.

Citeste si: Cu câte femei s-a iubit chef Cătălin Scărlătescu. De ce a ales juratul de la Chefi la cutite să fie burlac

Elena Matei de la Chefi la cuțite 2021

Elena Matei studiază la Universitatea Politehnică din București, însă a decis să participe la Chefi la cuțite 2021 pentru a demonstra că femeile pot fi mai pricepute în bucătărie decât bărbații. Ea a mărturisit în cadrul emisiunii de la Antena 1 că și-a pierdut tatăl într-un accident de motocicletă pe vremea când avea doar 15 ani.

Citeste si: Fosta iubită a lui Chef Cătălin Scărlătescu, dramă uriașă! A pierdut sarcina la câteva luni după ce s-a operat de cancer! Dezvăluiri cutremurătoare

„Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”, le-a povestit tânăra chefilor.