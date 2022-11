Cât a costat-o pe Adina Halas să arate "țiplă"? Operațiile estetice nu sunt chiar floare la ureche: "Costă ceva să fii frumoasă" | EXCLUSIV

In articol:

Adina Halas este cunoscută drept prima sexy-asistentă tv, care făcea furori în emisiune alături de Carmen Brumă în emisiunea lui Mircea Badea. Deși are vârsta de 40 de ani, nu arată deloc asta, mai ales din punct de vedere fizic.

Adina Halas, totul despre procedurile la care apelează frecvent

Este mama unui copil de 10 ani, Serghei, pe care îl iubește nespus. Ultimul său proiect de mare anvergură a fost "Bravo, ai stil! Celebrities", în cadrul căruia a ajuns până în finală.

Adina Halas adoră să se îngrijească și să apeleze la intervenții pentru a avea mereu un aspect fără imperfecțiuni. Vedeta a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a explicat ce fel de îmbunătățiri preferă și ce presupun, mai exact, acestea.

"Cred că deja e o practică comună a celor din generația mea, spun asta pentru că majoritatea intervențiilor non-invazive le faci după 30 de ani, până atunci, tenul nu prea are nevoie de anumite tratamente. Mă bucur că foarte mute femei au deschiderea asta și sunt informate. Româncele chiar sunt super informate am observat. Chiar sunt la curent cu toate tehnologiile, înțeleg că o cremă bună poate să îți întrețină un rezultat, dar nu poate face minuni, dacă tu nu ai o îngrijire a tenului constantă, care presupune și somn, o alimentație ok, hidratare, diverse intervenții. Și intervențiile, chiar dacă sunt non-invazive, trebuie făcute cu cap, trebuie să ai încredere în medicul la care mergi, altfel riști să ai rezultate nedorite. Am mai observat o treabă foarte importantă și anume este bine să faci lucrurile pas cu pas. Ideea este să începi mai devreme, când vezi că piele a poate se lasă, poate a mai apărut un riduleț și să faci pași mici. Contează foarte mult la cine mergi. E esențial să te informezi și să mergi la profesioniști, pentru că nu e de joacă cu întreținerea frumuseții noastre. Noi femeile ținem foarte mult la povestea asta.", a declarat Adina Halas, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât de costisitoare este frumusețea?

Adina Halas, o fire foarte transparentă, ne-a vorbit și despre costuri. Cum toate preturile, indiferent de domeniu, au crescut, am fost curioși să aflăm ce se întâmplă și în zona operații estetice. Adina Halas a dezvăluit cât de costisitoare sunt astfel de intervenții și cum poți face să plătești mai puțin și să arăți în continuare așa cum îți dorești.

"Costă ceva să fii frumoasă. Costă cu atât mai mut dacă nu ai grijă să îți implementezi o rutină de la vârste mai fragede. Dacă ești învățat de mic de mama, de bunica și respecți să ai un program bun de somn, să nu te culci niciodată nedemachiată, să bei apă, să ai o îngrijire regulată a pielii, costurile vor fi mai puține. Dacă este să pui în balanță nefericirea ta atunci când tenul tău nu arată, cât ai putea să plătești la un doctor, pentru a-ți reface frumusețea, când ai putea să o întreții., atunci nu pot să zic că plătești un preț foarte mare. În general, au crescut prețurile la tot, dar la procedurile non-invazive, chiar și la cele estetice sunt tot în zona aceea. Nu mi se pare că sunt schimbări foarte mari, dramatice, cum sunt cele de la alimente spre exemplu. O să prefer mereu să investesc decât să îmi cumpăr o geantă.", a mărturisit Adina Halas, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

