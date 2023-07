"Cât am așteptat-o" Claudia Puican a pus mâna pe telefon și le-a dat vestea fanilor, la primele ore ale dimineții. Nu-și mai încape în piele de fericire

In articol:

Claudia Puican se bucură de o carieră în plină ascensiune și a devenit una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din țara noastră. Soția lui Armin Nicoară a reușit să-și construiască un renume în industria muzicală, fiind extrem de iubită de public.

Tocmai de aceea, cei doi sunt întotdeauna prezenți la evenimente și spectacole din toată țara. Oamenii îi admiră, mai ales că cei doi formează un cuplu de succes atât pe scenă, cât și în viața reală.

Chiar dacă muncesc foarte mult, nici roadele nu au încetat să apară. Recent, Claudia Puican le-a mărturisit fanilor săi din mediul online o veste pe care o aștepta de foarte mult timp.

Claudia Puican, surpriză pe rețelele de socializare

Claudia Puican este activă pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă. Artista împărtășește cu fanii săi atât momentele frumoase din viața sa, cât și pe cele mai puțin frumoase. Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce vedeta a vrut să le dea fanilor săi vestea cea mare, chiar de la primele ore ale dimineții.

Se pare că a fost o zi importantă pentru soția lui Armin Nicoară, mai ales că a reușit să își achiziționeze un bolid de lux. Le-a mărturisit admiratorilor săi din mediul online că aștepta de foarte mult timp ca mașina să sosească, iar acum că a ajuns, în sfârșit, nu își mai încape în piele de bucurie.

„Bună dimineața, bună dimineața! Mi-a sosit dulceața! Doar 9 kilometri să aibă mașinuța asta?! Cât am așteptat-o!”,

a spus Claudia Puican pe contul său de Instagram.

Claudia Puican bifează reușită după reușită

Soția lui Armin Nicoară s-a reîntors în satul în care și-a petrecut primii ani din viață, ceea ce a făcut-o să și compună o piesă emoționantă. Claudia Puican nu s-a mai abținut și le-a spus și fanilor săi de pe rețelele de socializare despre noua melodie pe care a scris-o cu gândul la primii ei ani de viață.

„Aseară am cântat lângă satul unde eu am copilărit, am simțit inspirația de a compune piesa “Ma întorc in Mehedinți “! Am emoții, revenirea la rădăcinile muzicii oltenești este un pas important in cariera mea muzicală. Sunt foarte curioasă sa văd părerile voastre in comentarii despre acest pas și despre acesta melodie care in curând va fi filmată și încărcată pe canalul meu de YouTube!”, a scris Claudia Puican în urmă cu doar câteva zile, pe contul său de Instagram.