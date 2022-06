Cât câștigă Mirela Vaida din televiziune? A spus-o în direct, fără ocolișuri: "Așa sunt salariile"

In articol:

Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Ani la rând a moderat show-uri de succes, care au ajuns pe primele locuri în preferințele telespectatorilor. Recent, vedeta a vorbit și despre veniturile pe care le încasează din televiziune, care, spre surprinderea fanilor, nu sunt unele colosale.

Mirela Vaida: "Eu sunt plătită pe ediție"

Întrebată în nenumărate rânduri despre salariul pe care îl are, Mirela Vaida a decis să vorbească public despre suma pe care o câștigă lunar. Prezentatoarea TV a dezvăluit în direct, chiar în emisiunea pe care o moderează, că nu are un venit fix, ci este plătită pe ediție: "Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă. Se înmulţeşte cu câte zile am lucrat.", a mărturisit Mirela Vaida, în urmă cu ceva timp, la TV.

Mirela Vaida, detalii din spatele camerelor de filmat

Mirela Vaida a dezvăluit că meseria de prezentator nu este deloc una ușoară, căci implică multe situații neprevăzute. Vedeta a povestit că de-a lungul timpului a avut parte de întâmplări neașteptate, pentru că au fost momente când a rămas fără sunet, când i-a picat generatorul sau chiar a fost la un pas să

devină victima agresiunii fizice, în platou.

Chiar și așa, aceasta a reușit să se controleze în fața telespectatorilor: "De la a cădea sunetul, la a cădea lumina, de la a pica generatorul, până la a fi pe punctul de a primi bolovani în cap. Cea mai mare provocare este să poți să rămâi tu după orice ți se întâmplă în direct. (…) Asta înseamnă direct.", a adăugat Mirela Vaida.