Cât câștigau Dinu și Deea Maxer din afacerile familiei? Iată ce declarau pentru WOWbiz, în urmă cu ceva timp, despre veniturile lor: "Suma pe care o aduce în casă este de 3000 de euro" | EXCLUSIV

Timp de 18 ani, Deea și Dinu Maxer au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar vestea că cei doi s-au separat a luat prin surprindere o țară întreagă. Ieri, 28 martie, cei doi au făcut anunțul legat de separare și, tot ieri, a fost și ziua în care cei doi artiști au semnat actele de divorț.

Câți bani făceau împreună Dinu și Deea Maxer?

Dinu și Deea Maxer au vorbit întotdeauna extrem de frumos unul despre celălalt, iar artistul și-a susținut soția inclusiv în afaceri. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro în urmă cu un an, cântărețul a povestit cum a dat lovitura frumoasa brunetă și mai ales cât de mândru este de tot ceea ce a realizat ea.

"Sunt foarte mândru de soția mea! Faptul că Deea a reușit în acest sistem este prin faptul că este foarte încântată și de produse, adică nu e o simplă reclamă, gen influencer. Suma pe care o aduce în casă este de 3000 de euro, dar nu numai Deea câștigă banii ăștia, are o echipă sub ea și inclusiv eu, care sunt în echipa ei, fiindcă mi s-a părut un sistem foarte inteligent făcut, inclusiv eu, luna asta, am venituri, nu care ating miile de euro, dar e bine. Suntem 3-4 oameni care câștigăm peste 1000 de lei pe lună. În momentul ăsta pot să spun că a devenit o afacere de familie, în care m-am implicat și eu de astăzi 100%.", a dezvăluit Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, Dinu ne povestea și cum a luat naștere afacerea lor de familie și ce presupunea mijlocul prin care făceau bani împreună. Acum, după ce au anunțat divorțul, veniturile se vor împărți altfel.

"Această reorientare de carieră a venit din cauza lipsei de activitate artistică. Noi avem un reality show, Andreea are o piesă în promovare acum. Adică sunt și mici venituri din drepturile de autor, dar sunt sume mici. Noi nu am oprit de tot activitatea artistică. În continuare activăm, dar acum cu pandemia nu mai ai cum. Este o oportunitate care i s-a deschis Deei și care la rândul ei, o deschide și oamenilor interesați, oameni care au rămas fără loc de muncă și își doresc să facă bani în acest sistem MLM (Multi Level Marketing). E ridicat la un nivel superior față de ce se întâmplă la firmele concurente. Oamenii pot lucra alături de noi și îi ajutăm, chiar dacă nu au studii de marketing. E ca un fel de școală, e gratuit ce îi învăț. Deea a făcut proiectul ăsta în primul rând pentru mame, mame casnice, singure, femei care și-au pierdut locul de muncă, femeile din comunitatea ei, care au nevoie de un venit suplimentar. Dacă ea a reușit să câștige bani și fetele care au învățat-o să facă bani din vânzarea asta de produse cosmetice, îngrijire, acum la rândul ei ajută și ea, asta e idee până la urmă. Pe lângă faptul că are rezultat și câștigă bani, a vrut să le ajute și pe ele. Deja sunt rezultate în echipa ei, inclusiv eu, plus alte câteva colege, după o lună de activitate cu Deea, deja își iau primele salarii.", a precizat Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Dinu și Deea Maxer divorțează

Recent, Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul, vestea fiind primită cu multă tristețe de către fani. Cei doi artiști le-au transmis internauților totul pe Instagram, acolo unde multă lume a sperat că este vorba despre o glumă.

"Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer! Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și, cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea si Dinu Maxer", a scris Deea Maxer în mediul online.

