Omul de afaceri care finanteaza echipa de fotbal FCSB isi cumpara haine din Marea Britanie, dupa cum sustin surse apropiate latifundiarului din Pipera.

Gigi Becali scoate din buzunar sume impresionante atunci cand vine vorba de hainele pe care le poarta. Iar cumparaturile obisnuieste sa le faca in Anglia. Becali are un magazin preferat in care merge periodic pentru a-si achizitiona costumele pe care ulterior le poarta cu mandrie si le etaleaza pe oriunde merge. Consultantul vestimentar Cezar Ionascu sustine ca finantatorul de la FCSB isi cumpara costume al caror pret ajunge si la 100.000 de euro.

Cat costa costumele pe care Gigi Becali si le comanda din Anglia: "A dat o avere"

"La Gigi Becali e vorba de o extravaganță asumată. E o diferența între a fi extravagant fără să ai un fundal şi a mima bunăstarea, aşa cum fac foarte mulţi, și ce face Gigi Becali. A dat o avere pe costume din Marea Britanie. Ştiu şi adresa magazinului. Cei de acolo mi-au zis că au un mare client din România care face cumpărături de 30.000, 40.000 sau 100.000 de euro la o vizită. El a știut să «fure». S-a inspirat pe unde a fost în lume şi a furat corect. Nu e vorba de stil doar la costume. L-am văzut și la schi. Are nişte haine… Nu vorbesc de brand, ci de calitatea hainelor. Bărbatul se îmbracă ca să nu rămână dezbrăcat, pentru bani, putere şi femei”, a declarat consultantul Cezar Ionascu la postul de televiziune Look Sport.

Gigi Becali are iPhone de fite, imbracat in aur de 24 de karate! Cat a costat bijuteria de telefon

Gigi Becali are telefon de ultima generatie imbracat in aur.

Patronul echipei de fotbal FCSB se poate lauda cu un telefon mobil de mare fita. Becali a fost surprins recent de paparazzi vorbind la un iPhone XS imbracat in aur de 24 de karate. Jurnalistii de la cancan.ro au aflat cati bani ar fi scos din buzunar Gigi Becali pentru bijuteria de telefon mobil de ultima generatie. Potrivit site-urilor de profil, un astfel de gadget "bijuterie" de lux costa aproximativ 2.500 de euro.

In ultima perioada, latifundiarul a devenit tot mai extravagant. Spune ca nu il mai intereseaza afacerile si ca prefera sa se concentreze pe viata spirituala si fotbal, insa face fel si fel de "arogante" in materie de shopping. Are nu doar un telefon mobil cu carcasa de aur de 24 de karate in valoare de 2.500 de euro, ci poarta si sneakersi de fite, de la Versace, al caror pret este de aproximativ 1.200 de euro.

sursa foto: Mediafax Foto