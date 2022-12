Cât costă noul bolid de lux al lui Jador? Artistul și-a achiziționat aceeași mașină ca a Loredanei Groza | EXCLUSIV

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. S-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D, iar de atunci, piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri. Tânărul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment, fiind unul dintre cei mai faimoși maneliști din industrie.

Jador s-a înnoit cu o mașină

Jador se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântărețul are o comunitate generoasă de admiratori pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează mereu legătura cu aceștia, împărtășind cu urmăritorii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că în urmă cu doar câteva zile, tânărul a anunțat că și-a făcut un cadou de sute de mii de euro, mai precis că și-a achiziționat o mașină pe care o dorea de multă vreme, iar acum, Jador a împărtășit cu fanii primele imagini cu bolidul de lux, alături de care a transmis și un mesaj.

''În curând o să ne mutăm în casă nouă. Să nu creadă cineva că eu mă dau mare, și pur și simplu, împărtășesc bucuria mea cu voi. Nu vreau să creadă cineva că mă laud. Este o bucurie de-a mea, este o realizare foarte mare și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă. N-am visat în viața mea la o mașină ca asta. Nici nu știu să umblu la ea.'', a declarat Jador pe YouTube.

Jador este tare mândru de realizarea sa și spune că a simțit nevoia să facă această schimbare, chiar la doi ani de la achiziționare penultimului autovehicul. Concret, artistul susține că are nevoie de o mașină mai mare și mai spațioasă, pentru distanțele din țară pe care le străbate mereu pentru a ajunge la evenimente.

”E un bolid de sute de mii de euro. N-am o mașină a visurilor mele, n-am visat niciodată atât de departe, e o mașină care îmi place, nu mă atașez de ele. Nu schimb destul de des mașinile, mașina asta de exemplu am avut-o vreo doi ani. Am nevoie de o mașină mai mare că la evenimente când mă duc și merg atâția kilometri am nevoie de ceva mai mare, mai spațios. Uneori conduc eu, uneori șoferul, depinde de distanță” , a spus Jador, pentru Spynews.ro.

Cât costă bolidul proaspăt achiziționat de Jador?

Jador nu s-a zgârcit când a venit vorba de mașină visurilor. WOWbiz a căutat cât ar putea costa o astfel de mașină și bineînțeles că am aflat. Țineți-vă bine, pentru că un astfel de model de bolid valorează peste 120.000 de euro, în funcție de pachetele pe care le conține. Artistul are cu ce să se mândrească pe străzile capitalei și nu numai.

Surpriza face ca Loredana Groza să aibă fix aceeași mașină. Cântăreața a fost filmată de fiica ei, cum conduce bijuteria pe patru roți, simțindu-se excelent la volanul acesteia. Bine, nici nu ai cum să te simți altfel la cât de valoroasă este.

