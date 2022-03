Cât costă un sejur în Coconut Island, locația în care se filmează „Insula Iubirii - sezonul 6"

In articol:

Așteptarea a luat sfârșit, emisiunea "Insula Iubirii" reapare pe micile ecrane, cu noi concurenți și...noi ispite! Radu Vâlcan prezintă Insula iubirii, sezon 6, așa cum fanii emisiunii s-au obișnuit.

Sezonul 6 al emisiunii "Insula Iubirii" se filmează într-o locație de vis din Thailanda



Rdau Vâlcan pregătește noi surprize pentru internauți [Sursa foto: https://www.instagram.com/zalacuden/]

Soțul Adelei Popescu a dezvăluit câteva noutăți sezonul 6. Emisiunea se filmează în două resorturi noi și exclusiviste de pe Coconut Island. Ispitele sunt noua schimbare a sezonului.

Filmările noului sezon au avut loc într-o destinație de vis, mai exact în Coconut Island ,o insulă exotică, cu totul specială. Concurenții se vor bucura de noi oportunități, dar și foarte multe provocări. Internauții sunt nerăbdători să afle prin ce situații trec cuplurile pentru a-și păstra dragostea sau dacă cedează în fața ispitelor.

Radu Vâlcan va aştepta cuplurile pregătite să îşi testeze relaţia, dar şi ispitele, în două resorturi: Las Brisas şi La Playa.



„Sunt foarte bucuros să vă anunţ că am început deja filmările pentru cel mai nou sezon Insula Iubirii, într-o locaţie de vis, în Coconut Island, o insulă cu totul specială, de lângă Phuket. Până acum, toate sezoanele ne-au surprins diferit şi vă asigur că nici de această dată nu vor exista excepţii. Insula Iubirii e pregătită să îi pună din nou pe concurenţi faţă în faţă cu alegerile care le vor schimba vieţile”, a declarat prezentatorul Radu Vâlcan, anul trecut.

Cât costă un sejur în Coconut Island

Thailanda sau Țară Oamenilor Liberi este singurul stat din Asia de Sud-Est care nu a fost niciodată colonizat, e un regat care nu și-a atacat niciodată vecinii și care a reușit să-și conserve trecutul.

Unde se filmează noul sezon al emisiunii [Sursa foto: https://www.instagram.com/zalacuden/]

De la munții și junglele din nordul țării, câmpiile verzi plantate cu orez din centru și până la plajele strălucitoare cu nisip fin din sud și din insule, Thailanda este cu siguranță cea mai exotică atracție asiatică. Artă culinară thailandeză, renumită în întreaga lume pentru bogăția și varietatea aromelor sale, te îmbie pe stradă, prin mirosurile condimentate emanate de numeroasele bucătării ambulanțe.

Iată cât costă un sejur în noua locație a emisiunii lui Radu Vâlcan. Depinde foarte mult de hotelul în care vreți să vă cazați, având multiple variante, dintre care Hotel Proud Phuket 4*, Hotel Deevana Plaza Phuket 4*, The Senses Resort and Pool Villas Phuket 4*, Hotel Village Coconut Island 5*, Hotel Diamond Cliff Resort and Spa 5*, toate cu micul dejun inclus.



8 nopți la Hotelul Village Coconut Island 5*, unde se include biletul de avion, transportul, cazarea și micul dejun, ajunge undeva la 1100 de euro pentru o singură persoană. Ce servicii mai sunt incluse în acest pachet de oferte? Bilet de avion dus-întors, taxă de aeroport, bagaj de mână, bagaj de cală, transportul de la aerport până la cazare și iar la aeroport, la plecare.