Jador a fost acuzat de fosta soție a lui Desanto[Sursa foto: Instagram]

Jador a lucrat mult cu Desanto, cei doi au fost prieteni. Iar fosta soție a acestuia, Ruxandra, cea care s-a ocupat de imaginea manelistului a făcut în urmă cu câteva zile, dezvăluiri dureroase despre acesta. ”E un om iubit de Dumnezeu, dar a devenit un om foarte rău, un om fără scrupule, un om care calcă pe alți oameni pentru bunăstarea lui”, spune Ruxandra, fosta soție a lui Desanto. (VEZI ce acuzatii i-a adus Ruxandra lui Jador AICI)

Chiar dacă a încercat să stea departe și să nu provoace un scandal după ce a aflat ce a spus Ruxandra despre el, Jador a fost extrem de afectat. O dezvăluie bunul său prieten, Robert Ionescu.

Robert Ionescu si Jador sunt prieteni buni[Sursa foto: Instagram]

”Jador este ca și fratele meu. În ultima perioadă petrecută cu el, ne-am apropiat foarte mult. Ieri (n.red duminică, la o zi după ce Ruxandra făcuse vlogul în care îl ataca) când am fost cu Jador era cu totul alt om, până acum nu l-am mai văzut așa. El era mereu zâmbăreț, cu glume, făcea mișto de mine. Însă ieri era trist, supărat și nu am reușit să-l scot din starea aceea. I-am spus să nu mai pună la suflet ce vorbesc despre el, unii fac vloguri despre el... E urât să fii ca într-o familie, să știi multe despre un om, care și-a deschis sufletul în fața ta, cu care ai făcut bani frumoși împreună, și dacă te cerți cu el, să te apuci să spui toate chestiile pe care le știi despre el chiar de la el. Pentru mine un astfel de om ar fi mort. Jador este trist, am încercat să-l fac să uite, să fie bine. Sunt oameni mult prea ieftini, care ar face orice pentru a ajunge unde vor ei, se urcă peste tine. Eu niciodată nu l-am văzut pe Jador așa, doar pentru că oameni în care a avut încredere l-au dezamăgit”, a spus Robert Ionescu despre Jador.

Ce replică i-a dat Jador fostei soții a lui Desanto, după ce aceasta l-a desființat

Jador nu a vrut să comenteze declarațiile soției lui Desanto. A postat însă pe pagina lui de Instagram un mesaj care pare a fi o replică pentru aceasta.

„Le mulțumesc celor care au crezut în mine când eram doar un simplu om! Azi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt un om iubit de atâta lume, însă este nepregătit pentru oamenii răi. Am încercat să rezolv fiecare problemă pe care alții au avut-o cu mine prin bun simț și prin evitarea oricărui scandal care mi-ar putea afeca munca. Eu știu să cânt, iubesc să cânt și voi merge pe acest drum pentru că indiferent câtă lume este de acord și pune piedici în calea mea... Cineva de Sus a făcut deja acest plan pentru mine! Vă mulțumesc pentru mesajele frumoase și pentru cele mai puțin frumoase! Toate astea îmi întăresc și mai mult dorința de a munci și de a oferi surprize frumoase!”, este mesajul scris de Jador la Instastory. (VEZI continuarea reacției lui Jador AICI)