Cât de aproape suntem de SCENARIUL ROŞU. Avertismentul specialiştilor

Klaus Iohannis recomandă să purtăm masca de protecție de fiecare dată când ieșim din casă [Sursa foto: Captură YouTube]

Grupul de comunicare strategică a prezentat situația județelor unde incidența cazurilor de coronavirus a trecut de 1,5 cazuri la mia de locuitori. Peste rata de 3, un oraș ar trebui să intre în carantină. Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt: București – 2,2, Alba – 1,98, Vâlcea -1,98, Iași – 1,80, Bacău – 1,72, Teleorman – 1,62, Neamț – 1,62, Vaslui – 1,59

In articol:

De asemenea, putem intra în scenariul roşu în momentul în care capacitatea spitalelor de boli infecțioase, de pneumoftiziologie și a celor de suport este depășită de numărul pacienţilor cu coronavirus. „Noi suntem foarte aproape de acest scenariu. Nu mai sunt locuri la nivelul ATI, ne batem pentru aceste locuri. Mai avem doar foarte puține locuri în spitalele suport. Asta înseamnă că în curând nu vom mai avea unde să internăm pacienții care au nevoie de terapie, de oxigen. Suntem în pragul de a ajunge în situația Italiei, unde pacienții mureau la domiciliu pentru că nu mai aveau unde să se interneze. Și vor fi drame în familii pe care să știți că noi începem deja să le simțim", a spus Virgil Musta.(Citește și:Început dramatic de școală pentru mai mulți elevi și profesori din Alba, Gorj și Prahova. Scenariul roșu a fost aplicat după prima zi de cursuri

Capitala ar putea ajunge în scenariul roșu dacă în următoarele două săptămâni

În plus, în ultimele două săptămâni în București au fost confirmate 4.969 de noi infectări, raportat la o populație de 2.151.665 locuitori. Ceea ce înseamnă că indicele de infectare este de 2,2.

Citeste si: BREAKING NEWS. Masca, obligatorie peste tot în România! Anunțul e cât se poate de clar - evz.ro

De precizat este că, dacă în următoarele două săptămâni se vor înregistra, în total, 6.455 de cazuri de coronavirus, reprezentând o medie de 461 de cazuri pe zi, Bucureștiul ar putea ajunge în scenariul roșu.

Nicuşor Dan exclude închiderea Bucureștiului

"Situația este gravă în special în București. Am ajuns cu totul ca 1% din populație să fi fost îmbolnăvită de-a lungul timpului. (...) Eu cred că vom fi în stare să trecem peste pandemie. (...) Despre acel de indice 3 (Bucureștiul e la 2,3-2,4). Nu există o măsură legislativă pentru atingerea pragului 3. Singura normă se referă la școli, care trec exclusiv online când indicele atinge valoarea 3. (...) Trebuie să testăm mai mult. (...) Nu este logic să închizi un oraș ca Bucureștiul doar pentru câteva focare. Exclud închiderea Bucureștiului. Izolând focarele punctuale, reușim să trecem peste. (...) Trebuie să întărim colaborarea cu DSP-urile. În București, ca peste tot în țară, DSP-ul are un personal insuficient, (...) O să facem la nivelul Bucureștiului o capacitate de testare suplimentară față de ce are Ministerului Sănătății. (...) Avem două mari probleme: funcționarea sistemului medical și să încercăm să limităm numărul de infectări. (...)", a spus Nicuşor Dan

Reamintim că numărul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 148.886 vineri,, după ce Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că 3.186 de persoane au fost diagnosticate în ultimele 24 de ore.