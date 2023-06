Cât de bogat este Valentin Căprariu de pe TikTok. Cum a reușit să devină unul dintre cei mai populari români pe rețelele de socializare

In articol:

Valentin Căprariu s-a făcut cunoscut publicului larg datorită filmulețelor și live-urilor sale de pe TikTok. Bărbatul a strâns o avere postând frecvent pe rețelele de socializare.

Cât de bogat este Valentin Căprariu de pe TikTok

Valentin Căprariu a devenit în scurt timp o senzație TikTok-ului și este cunocut de o generație întreagă, care îi urmărește toată activitatea din mediul online. Bărbatul s-a făcut remarcat după ce a reacționat, cu ajutorul videoclipurilor de pe TikTok, tinerilor care doreau să își etaleze „bogăția” pe celebra aplicație.

Astfel, Valentin Căprariu de pe TikTok ironizează tinerii care încercă să afișeze o viață plină de opulență pe internet, iar videoclipurile sale sunt duse la extreme. Dacă cineva se filmează într-o mașină de zeci de mii de euro, tiktokerul reacționează cu un videoclip dintr-un avion privat.

Spre exemplu, chiar și celebrul manelist Dani Mocanu a fost luat peste picior de Valentin Căprariu. Artistul s-a filmat în timp ce mânca într-un bolid de lux, iar ca răspuns, influencerul a făcut un filmuleț în care lua masa într-un avion privat.

Deși mulți cred că recuzita pe care o folosește în videoclipurile postate pe TikTok îi aparține, Valentin Căprariu a oferit răspunsul.

Astfel, tiktokerul recunoaște că mașinile scumpe, avioanele și elicopterele în care se filmează pe rețelele de socializare nu sunt ale sale, ci a unui prieten căruia nu dorește să îi dezvăluie identitatea.

Cu toate acestea, Valentin Căprariu câștigă sume halucinante din munca sa pe rețelele de socializare. Tiktokerul a recunoscut că sunt luni în care câștigă și 10.000 de euro, însă depune foarte mult interes și se dedică pentru fiecare filmuleț în parte.

„McLaren-ul galben pe care l-ați văzut în clipuri este al lui Călin Donca de la Brașov, e și prietenul meu, am fost să-l vizitez și am făcut niște clipuri. Vorbind despre recuzita din clipuri, avioane, elicoptere și așa mai departe, oamenii când te văd cu ceva, dacă te dai jos dintr-un Ferrari, oamenii cred că e al tău. Oamenii deja își fac o impresie, bună sau rea. Asta poate să fie o chestie nu tocmai bună, pentru că în cazul meu, oamenii și-au făcut o impresie bună, că sunt un om bogat, am avioane, am elicoptere, am Lamborghini, am Ferrari.

Dar poți să o iei și pe partea rea, pentru că oamenii în modul ăsta își fac și o impresie rea despre tine. În sensul că dacă te văd cu haina ruptă, zic că ești sărac. Nu este OK cazul meu, pentru că eu ce am folosit, am folosit strict pentru clipuri avioane, elicoptere, mașini, doar pentru TikTok. Pot să zic că sunt ale unui prieten de-ai mei, un prieten foarte bun, un prieten căruia nu mai are rost să îi mai zic numele, că unii dintre noi poate îl cunosc, așa că rămâne anonim. E doar pentru cunoscători, cum se zice!”, a declarat Valentin Căprariu pentru cancan.ro.

Cât de bogat este Valentin Căprariu de pe TikTok. Cum a reușit să devină unul dintre cei mai populari români pe rețelele de socializare [Sursa foto: Instagram]

Cum a reușit Valentin Căprariu să devină unul dintre cei mai populari români de pe TikTok

Valentin Căprariu este născut în Lugoj, iar o mare perioadă din viața sa a trăit în Italia.Bărbatul a fost șofer de tir timp de 10 ani, însă pandemia i-a dat planurile peste cap și a trebuit să se reîntoarcă în țară.

Întrucât a fost lockdown multă vreme, Valentin Căprariu și-a dat seama că platforma de social media TikTok este o oportunitate de a scăpa de plictiseală, dar și o modalitate inteligentă de a face bani.

Astfel, bărbatul a început să posteze videoclipuri alături de mama sa, Lia, iar cei doi au devenit destul de repede în atenția publicului. Valentin Căprariu și mama sa creează filmulețe amuzante și încearcă, prin fiecare apariție, să le aducă zâmbetul pe buze urmăritorilor.

Surse: cancan.ro, impact.ro