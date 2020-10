Elena Udrea, invitata la emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai” [Sursa foto: Kanal D]

Elena Udrea a fost supusă tirului de 40 de întrebări adresate de Denise Rifai și a răspuns fără ezitare, indiferent cât de indiscrete erau acestea.

Elena Udrea a spus cât de bogată este de fapt, după ce în ultima sa declarație de avere din urmă cu 4 ani, scrie că avea în proprietate un sfert dintr-o vilă aflată în București, două mașini, bijuterii de 100.000 de euro, mai multe terenuri, acțiuni la 4 firme și împrumuturi acordate către alte 5 firme.

La întrebarea dacă este o femeie bogată, Elena Udrea a răspuns sincer: ”Depinde la ce ne raportăm. Față de marea majoritate a oamenilor, da. Față de cei care sunt in Top 300, nu. Am suficient cât să mă simt bine, să am o viață liniștită împreună cu copilul meu, cu familia mea. Sunt mulțumită, mai ales acum că nu fac politică, tind să fac afaceri și să cresc averea familiei”.

Elena Udrea aduce mai mulți bani în casă decât partenerul ei, Adrian Alexandrov

Denise Rifai a continuat și a vrut să știe mai multe despre averea Elenei Udrea. ”Cine are mai mulți bani, dumneavoastră sau Adrian Alexandrov?”, a întrebat moderatoarea emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

”Nu am făcut un calcul, probabil că în acest moment am eu. Pentru că așa cum ați văzut în declarația de avere sunt împrumuturi pe care le-am oferit de-a lungul timpului, în firme, bani pe care i-am introdus în firme pentru a consolida afaceri, bani care mi se tot restituie acum. Mai sunt și alte activități pe care le-am făcut în timp, de pe urma cărora am un oarecare profit în momentul acesta. Așa că încă eu (n.red. aduc mai mulți bani), dar mi-ar plăcea la un moment dat, partenerul să fie cel care aduce mai mulți bani acasă decât mine. Dar, am început să mă ocup și eu de afaceri ca să îmi cresc veniturile”, a spus Elena Udrea.

Despre Adrian Alexandrov, partenerul de viață al Elenei Udrea și tatăl fetiței acesteia, se știe că are afaceri în domeniul imobiliar, iar acestea au mers foarte bine în ultimii ani.