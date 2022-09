Cât de dificil este să antrenezi o vedetă? Alexander, antrenorul de fitness al celebrităților, dezvăluie picanterii din sala de sport: "Mă impun"

In articol:

Este sau nu ușor cu vedeta la sală? Toate arată demențial și își lucrează fiecare parte a corpului, însă meritul este a celor care le antrenează. Unul dintre ei este Alexander, care, invitat la Detectorul de minciuni, a dezvăluit tot ce nu știai despre colaborarea cu celebritățile în sala de fitness.

Cât de dificile sunt vedetele la sală?

Alexander este unul dintre cei mai căutați antrenori de fitness în rândul vedetelor. Acesta nu s-a abținut și a dezvăluit dacă este sau nu greu să lucrezi cu celebritățile românești. De asemenea, a spus dacă a avut parte vreodată de nazuri în sala de sport din partea persoanelor publice pe care le antrenează.

"Marea majoritate a vedetelor care vin sunt dificile în felul lor. Totuși, au fost mult mai maleabile decât persoanele normale, chiar am avut un parcurs foarte bun și ne-am înțeles de minune. Aceste vedete sunt oameni normali, simplu, care într-adevăr își doresc să aibă niște rezultate și se expun așa, fără niciun fel de rușine în fața tuturor clienților pe care îi aveam în momentul respectiv. Chiar au fost de lăudat.(...) Cu mine nu au făcut fițe. Ori datorită faptului că mă impun. Față de mine le era rușine și preferau să lucreze și cu băieții mei, pentru că eu eram mai dur și îi păcăleau mai ușor pe ei.", a declarat Alexander.

A refuzat Alexander să antreneze vreo vedetă?

În cadrul interviului, antrenorul vedetelor a vorbit despre secrete din sport, dar și despre picanterii din viața personală. Antrenează unele dintre cele mai cunoscute nume din România și a fost pus în fața unor situații cel puțin interesante. Una dintre ele a fost întrebarea referitoare la vedetele pe care le-a refuzat la antrenamente. Cu un răspuns prompt, acesta a dezvăluit dacă a existat vreo celebritate, pe care nu a dorit să o ajute să își sculpteze corpul.

"Nu, nu am avut persoane pe care le-am refuzat. La mine, cei care au venit în întâmpinarea mea, am acceptat cu drag, chiar și dacă nu aveam timp, am fost alături de toți și le-am oferit absolut tot ce au avut nevoie, în așa fel încât să se simtă bine și să aibă și rezultate.", a mărturisit Alexander.

