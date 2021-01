Cât de mari sunt lefuile angajaților de la stat. Ce venituri au angajații din primării, ministere, consilii județene și DSP-uri.

In articol:

Ca urmare a pandemiei de coronavirus, salariile angajaților din sistemul de stat vor îngheța și vor rămâne la valorile actuale, potrivit declarațiilor premierului Florin Cîțu.

Singurul salariu care se va majora este cel minim pe economie brut, care va crește cu 40 de lei.

Salariile angajațiilor de la stat au crescut, de la 1 ianuarie 2018, cu circa 25%, însă lucrurile vor lua o întorsătură drastică anul acesta ca urmare a crezei sanitare, iar singurul venit care va fi majorat este salariul minim brut, care va atinge o valoare de 2.300 de lei.

De asemenea, atât premierul Florin Cîțu cât și ministrul Muncii, Raluca Turcan, dau asigurări că salariile bugetarilor nu cor scpdea, ci vor mai fi analizate doar bonusurile acordate. Ziare.com a publicat salariile bugetarilor, dar și bonusurile pe care aceștia le obțin.

Care sunt veniturile lunare, brute, ale angajațiilor din sistemul de stat



Ce salarii au angajații din ministere

Salariul unui consilier public din Ministerul Culturii începe de la 3.896

lei pe lună, brut, și poate să ajungă lejer la 6.895 de lei. Un manager public este renumerat cu la 9.441 de lei brut, iar un auditor, 7.222 de lei brut.

În ceea ce privește consilierii din rândul personalului contractual, aceștia ajung la un salariu brut de 6.252 de lei. Un referent poate să obțină și 4.177 de lei, un arhivist circa 5.550 de lei, iar un șofer câștigă și 4.200

de lei brut. Sporurile pentru condiții vătămătoare sau periculoase pornesc de la 225 de lei și ajung la 1.685 de lei, brut.

Ministrul Culturii are un salariu lunar, brut, de 21.840 de lei, iar un secretar de stat 16.640 de lei, potrivit informațiilor de pe site-un instituției.

Cât câștigă lunar, brut, lucrătorii din primării

Un expert, inspector, consilier juridic, inspector de protecție civilă și un consilier de achiziții publice, în stadiul debutante au un salariu brut care pornește de la 3.878 de lei și poate să ajungă la 4.829 de lei, în funcție de gradație. Funcția de asistent vine la pachet cu venituri mai mari, ce pornesc de la 4.032 de lei și pot să ajungă la 5.020 de lei brut.

Un expert cu gradul principal ia intre 4.626 si 5.761 de lei, iar unul cu grad superior, de la 5.454 de lei pana la 6.792 de lei. Audiotrii au lefuri de până la 7.211 lei, iar managerii publici ceva mai mult, pân la 9.599 lei brut, lunar.

Potrivit grilei de salarizare de la Primăria Sectorului 3 București, adminsitratorul public are un venit de 16.640 de lei, brut, un director general 12.100, iar salariul unui șef de birou poate s ajungă și până la 6.373 de lei lunar, brut. Un șofer care lucrează în această instituție are un venit de 3.974 lei, iar salariul unui îngrijitor variază între 2.819 de lei și 3.511 de lei.

Ce venituri au consilierii județeni

Președintele unui consiliu județean are o indemnizație lunară de circa 18.000 de lei brut, ceea ce înseamnă în jur de 10.000 de lei net. La această sumă de mai adaugă și o majorare de 25%, adică 2.700 de lei net pentru cei care împlementează proiecte finanțate european.

Directorul executiv are o leafă lunarp de 15.822 de lei pe lună brut și o indemnizație de hrană de 4.164 de lei pe an, dar beneficiază și de vouchere în valoare de 1.450 de lei pe an. Salariul brut al unui șef serviciu dintr-un Consiliu Județean este de 16.234 de lei, iar cel al unui consilier începe de la 5.034 de lei și poate să ajungă la 13.745 de lei pe lună.

Un șofer are un venit lunar brut între 4.027 si 4.443 de lei, iar un muncitor necalificat, intre 2.517 si 2.777 de lei.

Ce bani iau angajații Direcțiilor de Sănătate Publică

Un director executiv al Direcției de Sănătte Publică are un salariu de 9.980 de lei, brut pe lună. La această sumă se mai adaugă și un spor de 1.497 de lei, pentru condiții de muncă, dar și o indemnizație de hrană de 347 de lei.

Sefului unui birou din această instituție are un salariu între 5.848 de lei si 8.703 lei, iar la acest venit se mai adaugă și sporul de 828-1.305 lei, un voucher de vacanță și o indemnizație de hrană.

Șefii de compartimente și laboratoare câștigă între 11.734 si 16.344 de lei brut ,cu un spor care începe de la 1.116 lei și ajunge la 1.961 lei. De asemenea și ei primesc vouchere și indemnizație pentru hrană. Chimiștii, consilierii și inspectorii au un salariu de 5.705 - 7.551 de lei, în functie de grad.

Medicii primari au un venit lunar brut de 15.565 de lei, în timp ce un medic specialist aproximativ 11.000 de lei brut. Asistentele medicale sunt renumerate cu un salariu brut lunar de circa 4.800 de lei.