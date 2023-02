Cât de păcătoasă este boală care i-a stricat Mirei vacanța super romantică din Bali?! Artista, victima unui pericol extrem de des din țările exotice | EXCLUSIV

In articol:

În timpul vacanței din vis din Indonezia, Mira s-a ales cu o boală extrem de păcătoasă. Totuși, chiar și așa, ea și iubitul ei s-au simțit extraordinar și s-au distrat pe cinste.

Țările exotice sunt însă încărcate de probleme, iar turiștii ar trebui să fie extrem de atenți la alimentație.

Recent, Mira le-a povestit fanilor de pe Instagram cum a fost vacanța în Bali. Pe lângă pozele superbe și amintirile de neuitat, vedeta s-a ales și cu o toxiinfecție alimentară. Totul este bine când se termină cu bine, iar artista și-a revenit după episodul neplăcut, având și norocul de a se distra într-una dintre cele mai frumoase destinații din lume.

Anul acesta, destinațiile exotice au fost o adevărată atracție pentru sute de români. Prețurile nu sunt deloc mici, iar peisajele sunt absolut superbe. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu doctorul Adrian Marinescu pentru a afla ce pericole alimentare se ascund în țările exotice și mai ales cum ne putem feri de ele.

Mira, probleme de sănătate în vacanță

Mira, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a avut parte de o adevărată surpriză neplăcută în vacanța din Bali.

După multe zile petrecute în Indonezia și experiențe de vis, frumoasa brunetă s-a ales cu o toxiinfecție alimentară.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, plan secret pentru Anamaria Prodan! Vrea să o mărite pe sexy impresară? "Poate prinde buchetul"| EXCLUSIV

Sinceră și autentică, așa cum i-a obișnuit pe fanii din mediul online, Mira le-a mărturisit internauților tot ce s-a întâmplat și le-a povestit cum se simte.

"Am parte numai de belele în vacanță. Story-ul pe care l-ați văzut aseară mi-a pus capac. Am făcut toxiinfecție alimentară. N-am făcut niciodată în viața mea, e prima dată când fac și este groaznic, groaznic. Am dat la boboci toată noaptea și să mergi așa, în starea asta, pe zboruri de 17 ore, vai, nu. Nu doresc nici la dușmani", a spus Mira, în mediul online.

Mira, în timpul vacanței în Bali [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: ”Ar fi bine măcar să își vadă de ale lui! ” Oana Roman, noi afirmații despre Marius Elisei și Catinca Roman! Cum au reacționat cei doi- kfetele.ro

Cât de păcătoasă este boala cu care s-a confruntat Mira

Mira nu este cu siguranță singura persoană care a traversat un astfel de episod în vacanțele din țările exotice. În general, turiștii ar trebui să fie foarte atenți de unde consumă alimente și beau lichide atunci când pleacă într-un concediu în țările exotice.

Citește și: Se însoară Ianis Hagi? Fiul lui Gică Hagi și-a cerut iubita în căsătorie! I-a oferit un inel simplu, cu diamant! Cine a fost la logodna cu Elena Tănase

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu medicul Adrian Marinescu, pentru a afla cum pot fi evitate astfel de situații și mai ales ce măsuri de precauție ar trebui să își ia turiștii.

"Dacă vorbim de problemele din sfera digestivă, aici sigur că în țările unde nivelul de trai este mai scăzut și ne așteptăm să avem condiții precare de igienă, diferite față de ceea ce este în Europa, aici sunt, pe de-o parte, măsurile care țin de igienă și care trebuie să fie categoric mai stricte.

Spre exemplu putem vorbi de igiena mâinilor și de tot ceea ce pot eu să fac ca să mă protejez. Contează foarte mult sursa de apă și sursa legată de alimente. Dacă mergem într-o zonă unde o climă caldă, avem riscul ca acele alimente să altereze și să facem toxiinfecții alimentare. Trebuie să fim foarte atenți de unde mâncăm, ce anume mâncăm. Știm clar că există alimentele perisabile și este foarte importantă să nu facem excese", a explicat medicul Adrian Marinescu, pentru WOWbiz.ro.

Mira, în timpul vacanței în Bali [Sursa foto: Instagram]

La ce trebuie să fim atenți în vacanțele exotice

Doctorul Adrian Marinescu ne-a explicat la ce ar trebui să fie atente persoanele care își doresc să meargă în vacanțe exotice. În primul rând, turiștii trebuie să ia în calcul schele de vaccinare pentru respectiva țară, mai ales când vorbim despre plecările pe un alt continent, care nu este America de Nord.

"În momentul în care mergem într-o zonă pe care o putem numi exotică sau în momentul în care mergem pe un alt continent și aici nu mă refer la SUA, cred că este foarte bine să facem un consult la un cabinet de vaccinare internațională.

Spun acest lucru pentru că putem avea nevoie de anumite vaccinuri în funcție de zona în care călătorim. Putem avea nevoie, de exemplu, de profilaxie pentru Malarie", a explicat el.

Totodată, acesta atrage atenția asupra faptului că nu este bine să mâncăm de oriunde, cu atât mai puțin alimente care au stat în căldură în piețe și nici să nu consumăm lichide din surse care nu sunt sigure.

"Ar fi bine să nu mâncăm dintr-o piață în căldură sau să nu bem apă ori lichide de oriunde. În general, toxiinfecțiile alimentare nu apar doar de la alimente, ci și de la lichide, inclusiv apă. Este foarte important să discutăm de o sursă care poate să fie controlată.

Legat de hepatitele virale, iar aici mă refer la hepatitele A și E care au o componentă digestivă. Sigur că există un risc legat de apă sau de alimente. Se va pune întrebarea dacă se ne vaccinăm ca profilaxie împotriva hepatitei. Sigur că se poate, există și vaccin combinat pentru hepatita A și B. Nu este obligatoriu, fără discuție că poți să te și protejezi, dar ai această posibilitate. În momentul în care vrei să crești siguranța, poți alege și vaccinarea", a precizat doctorul Adrian Marinescu.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!