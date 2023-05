Cât de prezent este Radu Bucura în viața fiicei sale, după diorțul de Paula Seling? Cântăreața a dezvăluit detalii din familia sa: „Mă străduiesc să fac tot ce pot pentru ca Elena să fie fericită”

In articol:

Paula Seling și Radu Bucura au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 17 ani, însă la sfârșitul anului trecut au hotărât să meargă pe drumuri separate, iar divorțul s-a petrecut în secret. În urmă cu 6 ani au devenit părinții unei fetițe minunate, după ce au adoptat-o pe Elena, în vârstă de 3 ani la acea vreme.

Deși nu mai formează un cuplu, Paula Seling și Radu Bucura sunt prezenți în viața fetiței și încearcă să o protejeze și să îi ofere toată atenția de care are nevoie.

Cât de implicat este Radu Bucura în viața fiicei sale?

Paula Seling se ocupă în mare parte de creșterea și educarea fiicei sale, Elena. Cântăreața se asigură că fetița are tot ce își dorește și, cel mai important, are parte de atenția de care are nevoie de la părinții ei. Vedeta a mărturisit că petrece foarte mult timp cu ea, însă atunci când este plecată la concerte cea mică stă cu tatăl sau bunicile ei.

Astfel, deși Paula Seling și Radu Bucura nu mai sunt o familie, bărbatul este în continuare prezent în viața fiicei lui și încearcă pe cât posibil să o ajute pe fosta soție la creșterea și educarea celei mici.

„Am avut timp să parcurg suficiente etape în dezvoltarea Elenei, de la vârsta de 3 ani până acum, la 9. Facem lecții, ne jucăm, gătim, ne machiem, vine la concerte, îmi spune ce îi place și ce nu la muzica mea. Elena are o inteligență afectivă deosebită, ieșită din comun. E un fel de copil-rachetă, afectuoasă, fermă în opinii, dar și actriță.

De altfel, face și cursuri de specialitate, impersonează figuri din filme sau desene animate și mă uimește cu capacitatea ei de a juca. Cu excepția momentelor când sunt plecată la concerte și stau cu ea mama mea, tatăl ei sau bunica din partea tatălui, petrecem mult timp împreună și avem o viață de familie foarte normală”, a mărturisit Paula Seling, pentru viva.ro.

Paula Seling nu este un părinte autoritar și discută toate problemele cu fiica sa. Vedeta încearcă să aibă o relație de prietenie, întâi de toate, cu Elena.

„De șase ani, cred că sunt o mamă ca toate mamele, care își dorește ce e mai bun pentru copilul ei. Nu înseamnă că nu greșesc niciodată, dar sunt genul de părinte care discută toate astea cu copilul și mă străduiesc să fac tot ce pot pentru ca Elena să fie fericită, să crească frumos și să aibă toate ușile deschise”, a mai spus cântăreața, conform sursei menționare anterior.

Paula Seling și Radu Bucura, implicați în viața fiicei lor [Sursa foto: Facebook]