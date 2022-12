Cât de rău am ajuns! Iată cum arată topul celor mai valoroşi fotbalişti români, la final de 2022

In articol:

România nu mai este nici măcar pe aproape de nivelul fotbalului din vest, iar calitatea pare că scade de la an la an. Echipele din SuperLiga joacă rar în grupele competiţiile europene, CFR Cluj fiind singura formaţie din ultimele sezoane care a obţinut calificări în primăvara europenă.

Topul celor mai valoroşi fotbalişti români

În plus, echipa naţională a jucat la un singur turneu final în ultimii 14 ani. Iar faptul că jucătorii români nu mai sunt căutaţi de marile cluburi europene este doar o consecinţă a lipsei performanţei.

Cota fotbaliştilor români scade de la an la an. Jucătorii care reuşesc să se transfere în străinătate la echipe bune din vestul Europei nu fac faţă nivelului cerut acolo şi, de cele mai multe ori, se întorc în ţară în scurt timp. S-au dus vremurile în care România avea fotbalişti la Barcelona, Real Madrid, Inter Milano, Juventus, Tottenham sau Valencia. Acum, cei mai valoroşi români evoluează la formaţii precum Rangers, Empoli sau Wuhan Three Towns.

De altfel, un singur jucător din acest top joacă într-unul dintre cele mai puternice cinci campionate din Europa. În afara lui Răzvan Marin, care joacă în Serie A, restul românilor din top vin din Scoţia, China, Arabia Saudită sau din a doua ligă italiană.

Răzvan Marin [Sursa foto: Facebook Echipa Naţională de Fotbal a României]

Răzvan Marin, cel mai valoros fotbalist român

1. Răzvan Marin (8 milioane de euro)- Mijlocaşul care este împrumutat de Cagliari la Empoli este cel mai valoros jucător român, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com. Marin (26 de ani) nu este însă titular obişnuit la echipa din Serie A. În acest sezon, a jucat în 15 meciuri, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă de gol.

Citeste si: „Are un cheag la inimă.” Mama lui Leo de la Strehaia, rugăciuni pentru fiul ei care a suferit un AVC- kfetele.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani a răbufnit în prima zi de Crăciun! A luat toporul și a distrus tot. Ce s-a întâmplat în casa artistei- bzi.ro

2. Ianis Hagi (7 milioane de euro)- Pe locul secund în top se află Ianis Hagi (24 de ani), jucătorul lui Rangers. Mijlocaşul nu a jucat încă în acest sezon, din cauza unei accidentări grave la genunchi.

3. Nicolae Stanciu (5,5 milioane euro)- Stanciu (29 de ani) evoluează în China, la Wuhan Three Towns, unde a marcat de 10 ori şi a oferit 12 pase decisive în acest sezon.

4. Darius Olaru (5,3 milioane euro)- Olaru (24 de ani) este cel mai valoros român din SuperLiga. Mijlocaşul lui FCSB a înscris un singur gol în acest sezon şi a oferit cinci pase decisive.

5. Alexandru Cicâldău (5 milioane euro)- Cicâldău (25 de ani) nu a făcut faţă la Galatasaray, iar clubul din Turcia l-a împrumutat la Al Ittihad Kalba, în Emiratele Arabe Unite.

6. Dennis Man (5 milioane euro)- 24 de ani, Parma

7. Olimpiu Moruţan (5 milioane euro)- 23 de ani, Pisa

8. Valentin Mihăilă (4,5 milioane euro)- 22 de ani, Parma

9. Andrei Burcă (4 milioane euro)- 29 de ani, CFR Cluj

10. Florin Tănase (4 milioane euro)- 27 de ani, Al Jazira