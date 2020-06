In articol:

Jador, primele imagini din casa părintească! Jador a ajuns locul 1 în trendingul românesc și imediat au apărut reacții c acesta ar fi devenit prea arogant și că a uitat de unde a plecat. Ultima ispravă, în care a mers la mare cu Mario Fresh, Alexia Eram și Lino Golden, au petrecut într-un club de fițe și la final au mâncat bătaie, tot către Jador s-a întors, pentru că mai mulți martori spun că de la el ar fi plecat conflictul.

Totuși, Jador s-a apărat de fiecare dată spunând că el este un tip de condișie modestă și că toți banii pe care-i câștigă prin munca sa merg acasă, la familie. WOWbiz.ro vă prezintă imagini din casa părintească a lui Jador, din comuna băcăuană Horgești.

Jador, primele imagini din casa părintească! În liceu primea bursă socială de la Guvern

Jador, primele imagini din casa părintească! Jador a crescut într-o familie numeroasă, cu mulți frați, iar el a trebuit să muncească de mic pentru a asigura traiul familiei sale. Remus Ioniț Dumitrache, pe numele lui real, a fost beneficiarul unei burse sociale oferite de Guvern, numită ”Bani de Liceu”, acordată pentru elevii care provin din familii cu venituri mai mici de 500 lei pentru fiecare membru al familiei. Suma lunară primită de Jador în timpul liceului era de 180 lei.

Casa în care a copilărit Jador este una modestă dar îngrijită. Din imaginile realizate de Răzvan, fratele lui Jador, care este și el vlogger, se poate vedea că imobilul este unul specific din zonele rurale, situată pe o proprietate destul de genroasă. Aici locuiesc părinții, frații dar și bunica lui Jador. Într-una dintre filmări, tatăl lui Jador vine de la muncă și este primit cu tort și confetti de către ceilalți membri ai familiei (mai puțin Jador). Capul familiei Dumitrache împlinea 44 de ani, iar în imagini se vede un interior cu mobilier destul de vechi, însă cu o bucătărie nouă și bine echipată și electrocasnice destul de scumpe.

Jador, primele imagini din casa părintească! ”Am stat flămând”

Jador, primele imagini din casa părintească! De asemenea, Răzvan, fratele lui Jador a filmat și pe șantierul casei pe care și-o ridică în regie proprie, în apropierea celei părintești. Tânărul s-a căsătorit recent și vrea să se mute în propia casă împreună cu aleasa lui. La ridicarea imobilului participă verii și unchii lui Jador, însă acesta, cum era de așteptat, nu apare în imagini.

Totuși, Jador nu a uitat de unde a plecat. Dovadă și faptul că el a vorbit de mai multe ori despre copilăria grea pe care a avut-o. Pe vremea când era concurent la ”Puterea Dragostei”, Jador a dezvăluit că a stat multe zile flămând.

Jador, primele imagini din casa părintească! ”M-am dus, am stat flămând. N-aveam bani să mănânc. Era mama bolnavă, știi. A ieșit tata din spital, la o săptămână a intrat mama. Tata a cheltuit 20.000 de euro pe operație și acum îi trebuia mamei bani. Dăduse tata ce avea, în fine. Și la un moment dat, chiar nu mai avea bani, eu vorbeam cu tata, eram cel mai mare, trebuia să am grijă de frații mei, mă duceam acasă și le făceam de mâncare la ăștia mici. Frate-miu făcea figuri, nu știam cum să mă comport, comenta că nu era bună mâncarea, a chemat-o pe mamaia. Eram cu stres. A trebuit să plec la facultate, uitasem tot, bani n-aveam, nici nu puteam să-i cer lui tata, am stat vreo trei zile nemâncat. Eram la studio și m-a întrebat Vali Vijelie ”Ia zi, ai bani?”. După ce am plecat de la studiu, m-a dus acasă cu mașina și m-a întrebat și i-am spus că da. Vali l-a lăsat pe unchi-meu. Atunci am stat și în stres, eram și în examen, a fost cea mai nașpa perioadă din viața mea. Bine că pe tata nu l-am văzut, că el era în Germania, doar vorbeam la telefon. Dar pe mama când am văzut-o...și de atunci am început singur prin străini, am fost înșelat de oameni, au vrut să tragă bani după mine, acum încearcă și acum”, a povestit Jador la Puterea Dragostei.