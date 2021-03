Cât efort fac românii pentru a se vaccina cu Pfizer. O femeie din Brașov a mers sute de kilometri cu mașina

In articol:

Românii merg sute de kilometri pentru a se vaccina cu serul Pfizer. Cei mai mulți sunt de părere că acest ser este mult mai sigur decât celelalte. La fel a procedat și o femeie din Brașov, care a ales să meargă două ore cu maşina până la Miercurea Ciuc pentru că acolo erau locuri libere pentru vaccinarea cu acest ser.

Citeste si: Statul român, dat în judecată pentru modificarea orei până la care românii pot ieşi din casă fără motiv

Femeia a spus că la Brașov nu mai erau locuri, atunci când a încercat să se programeze la sfârșitul lunii ianuarie.

'' La Braşov nu mai erau locuri, la sfârşitul lui ianuarie când am încercat să mă programez. La Miercurea Ciuc erau vreo 2.000 şi ceva de locuri. La sfârşitul lui ianuarie am făcut programarea. Problema este că noi am avut COVID în decembrie şi nu ne-am grăbit să ne programăm foarte repede, pentru că ni s-a spus, că trei luni, în principiu avem imunitate şi atunci nu m-a interesat să fie repede şi am ales data de 13 martie.

Citeste si: Ce malformație secretă și rușinoasă are Andreea Bănică- bzi.ro

Probabil la Miercurea Ciuc nu au fost atât de mult interesaţi să se vaccineze. O oră şi jumătate, dar a fost ok. Drumul este bun, zona este foarte frumoasă, deci nu m-a deranjat să fac o excursie până la Miercurea Ciuc. Atunci erau doar patru centre de vaccinare la Braşov, cred că a fost o proastră organizare. Important este că am reuşit să îi vaccinez pe ai mei'', a mărturisit femeia din Braşov, conform antena3.ro

Cât efort fac românii pentru a se vaccina cu Pfizer[Sursa foto: PixaBay]

Coronavirus România

Până astăzi, 17 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 874.985 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 790.813 pacienți au fost declarați vindecați.

Citeste si: Este oficial! Pașaportul COVID, prezentat astăzi de Comisia Europeană: „Să arate că foarte probabil nu vor propaga virusul”

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.186 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.