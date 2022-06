Cât plătește Bianca Drăgușanu lunar pentru grădinița fiicei sale? Suma nu este deloc una mică

In articol:

Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai iubite persoane publice din showbiz-ul românesc și, drept dovadă stă chiar numărul mare de urmăritori de pe rețelele de socializare. De asemenea, pe lângă carismă și sinceritate, calități cu care a atras de partea sa o mulțime de fani, blondina a mai fost remarcată de către admiratorii săi și datorită

faptului că este o mamă devotată, care are grijă să nu-i lipsească nimic fiicei sale, Sofia.

Ei bine, chiar și atunci când vine vorba de educație, Bianca Drăgușanu este foarte atentă, motiv pentru care a înscris-o pe Sofia la o grădiniță privată, iar suma pe care o plătește lunar pentru studiile fetiței sale nu este deloc una mică.

Câți bani cheltuie Bianca Drăgușanu lunar pentru grădinița Sofiei

Bianca Drăgușanu este, fără doar și poate, o mamă devotată și implicată în creșterea și educarea fetiței sale, iar atunci când vine vorba despre prioritățile vedetei, Sofia se află pe primul loc. De asemenea, blondina a pus accentul pe sistemul de învățământ și a înscris-o pe fetița ei la o grădiniță privată.

De precizat este că, acesta este ultimul an de grădiniță al Sofiei, căci de la anul va începe școala și va fi elevă în clasa 0.

Cu toate acestea, până atunci, Bianca Drăgușanu scoate lunar din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 500 de euro pentru a-i plăti grădinița Sofiei.

De asemenea, unitatea de învățământ se află chiar în complexul în care Bianca Drăgușanu locuiește.

Sofia a suferit o operație, în urmă cu două luni

În urmă cu mai bine de două luni, fiica Biancăi Drăgușanu a suferit o intervenție chirurgicală sub anestezie totală, fiind operată de polipi.

La momentul respectiv, în calitate de mamă, blondina s-a declarat extrem de emoționată, însă a fost încurajată de atitudinea Sofiei, care a dat dovadă de foarte mult curaj.

"Ziua de azi a început cu mari emoții pentru mine. Sofia a trecut astăzi prin prima ei anestezie generală și sper că ultima. Am decis împreună cu medicul nostru să o operăm cu de polipi. A fost o fetiță curajoasă, s-a trezit și mă așteaptă. Am sunat-o și mă așteaptă să mă duc cu jucării și cu surprize. Sunt foarte emoționată. Nu am putut să dorm deloc. Vă țin la curent.", a declarat Bianca Drăgușanu pe Instagram, la momentul respectiv.

Bianca Drăgușanu și fiica sa, Sofia [Sursa foto: Instagram]