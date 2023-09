Suma de bani pe care o scoate Cristi Borcea din buzunar pentru a plăti școlile și grădinițele private ale copiilor: „Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanente”

In articol:

Lună de lună, fostul patron de la Dinamo scoate din conturi sume importante de bani pentru a plăti școlile și grădinițele copiilor săi. El și actuala sa soție, Valentina Pelinel, au mare grijă de educația copiilor.

Până în acest moment, Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei diferite. Patrick și gemenii Melissa și Angelo, din căsnicia cu Mihaela Borcea, sunt majori, fiind primii copii ai afaceristului. Milionarul se ocupă de fiecare copil în parte și le asigură cele mai bune condiții.

Cristi Borcea își duce copiii la cele mai bune școli

A început un nou an școlar, iar copiii vedetelor s-au întors pe băncile școlii. A fost moment de sărbătoare în casa lui Cristi Borcea, deoarece Milan Borcea a intrat în clasa I. Milionarul și-a înscris fiul la o școală privată unde taxa de școlarizare începe de la 1.145 de euro pe lună, potrivit click.ro.

Fostul patron de la Dinamo nu se uită la bani când vine vorba de copiii lui, căci o sumă considerabilă de bani plătește și pentru grădinița gemenelor Indira și Rania.

Milionarul scoate din buzunar aproximativ 1.000 de euro pe lună, pentru ambele fete.

Valentina Pelinel a fost alături de copiii săi în prima zi de grădiniță, respectiv școală. Blondina a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare pentru a-și ține fanii la curent. Ea le-a mărturisit urmăritorilor săi că a fost copleșită de emoții.

„Milan merge la Mark Twain și fetițele la grădinița de pe strada unde locuim, acolo unde a fost și Milan. Pentru Milan am ales sistemul de studiu bilingv. E important să vorbești engleză și copiii noștri vorbesc bine în limba engleză dar e foarte important să poți comunica corect și în limba română, fapt pentru care am ales sistemul bilingv de studiu pentru copii.

Milan are la școală toate opționalele incluse, el a ales baschet și fotbal. Face deja înot, la Splash Academy, și așteptăm să vedem dacă anul acesta își mai dorește să mai participe la un alt opțional în afară de cele două din cadrul școlii”

Ce spune Cristi Borcea despre copiii săi

, a declarat Valentina Pelinel pentru sursa citată anterior.

Omul de afaceri a dezvăluit că achită sume enorme de bani, lunar, pentru a-și întreține toți copiii. Cristi Borcea a surprins pe toată lumea în momentul în care a anunțat că are 50 de persoane în întreținere.

„(n.r. Dacă are dușmani în prezent) Păi cine nu e puternic nu are dușmani. (n.r. Dacă îi știe) Nu, și nici nu mă interesează. Nu mai sunt genul să se mai consume pentru energiile altora sau complexitățile altora. (n.r. Dacă este un bărbat gelos) Am fost și sunt gelos, normal. În momentul în care iubești, ești gelos. În momentul în care nu iubești, nu ești gelos. Întotdeauna în jurul oamenilor cu bani, oamenilor puternici, 90% din timp sau cu cine ne vedem, mă refer la toți, îți cer câte ceva, asta e problema. Și am fost obișnuit și sunt obișnuit. Eu nu prea cer pentru că trebuie să dau altora.

Nu aș vrea să facă calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru 9 copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone. Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanente. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, spunea Cristi Borcea.

