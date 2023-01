Cât te costă să-ți cânte Georgiana Lobonț la nuntă. Nu oricine și-ar permite să plătească suma

In articol:

Georgiana Lobonț este o prezență constantă la petrecerile private, tot timpul anului. Fie că vorbim de nunți, botezuri sau alte evenimente importante din viața unui om, artista este solicitată pentru a întreține atmosfera, însă cei care își doresc ca Georgiana Lobonț să le cânte ar trebui să scoată din buzunar o sumă consistentă.

Georgiana Lobonț este apreciată în toate colțurile țării, fiind recunoscută sub numele de „Prințesa muzicii populare din Ardeal”. De-a lungul timpului a reușit să-și formeze un renume și să intre la inimile tuturor prin muzica pe care o cântă.

Ce tarif are Georgiana Lobonț?

Georgiana Lobonț concurează la tarif cu nume grele din industria muzicală, cum ar fi Florin Salam sau Carmen de la Sălciua. Așadar, pentru un program de numai o oră, artista cere suma de 4 000 de euro, însă nu este singurul său venit. YouTube-ul reprezintă o altă sursă consistentă de venit din care poate câștiga peste 10 000 de dolari în fiecare lună.

Georgiana Lobonț și soțul ei divorțează?

Cu numai o seară în urmă, în spațiul public a apărut informația conform căreia căsnicia dintre Georgiana Lobonț și soțul său, Rareș Ciciovan, a ajuns la final. Informația ar fi fost confirmată chiar de partenerul artistei, însă imaginile pe care cântăreața le postează în mediul online ar sugera exact contrariul, și anume faptul că nu există probleme în relația lor.

Contactată de WOWbiz, Georgiana Lobonț a decis să nu răspundă solicitării de a lămuri situația.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, ar fi spus soțul Georgianei Lobonț, conform Spynews.