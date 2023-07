Cât timp au pozat Alina Sorescu și Alexandru Ciucu în familia perfecta, deși lucrurile scârțâiau deja între ei?! Problemele lor au început în urmă cu ani de zile: „Credeam că venirea copiilor va închega familia”

In articol:

Alina Sorescu a cutremurat lumea mondenă anul trecut, după ce a anunțat ca ea și soțul ei divorțează. Acum, vedeta a făcut declarații despre problemele din relația lor și cum a crezut că venirea copiilor le va rezolva.

Alina Sorescu este într-o cumpănă a vieții după ce a divorțat

Cum se simte artista și cum gestionează toată situația?

Alina Sorescu a fost de mică în atenția reflectoarelor și are imagine imaculată și onestă. După ce anul trecut a anunțat drumul alături de soțul ei a ajuns la final, artista a oferit pentru prima dată primul interviu amplu după divorț. Alina a ales să nu discute public despre probleme ei și să nu plângă la televizor, în schimb și-a adunat forțele să se vindece. Vedeta vede viața în alt mod acum, iar fetițele ei i-au fost motivație pe tot parcursul acestei perioade grele.

„Asta e prima cumpănă a vieții mele. Până acum, am avut un traseu destul de lin.(...) Da, așa păream. Desigur, acum sunt într-un punct culminant al unei situații care trena și trebuia rezolvată de mai mulți ani. Dar, dacă mă gândesc bine, îmi dă cu plus, pentru că acum se clarifică totul. Mulți ani am crezut în povestea cu prințesa și prințul pe cal alb, iar apariția fetițelor m-a determinat să sper că totul se va schimba în bine. Pentru ele încercam să lupt ca totul să fie bine”, a spus Alina Sorescu pentru OK!Magazine.

Citește și: "S-a înțeles greșit" Alina Sorescu a spus tot adevărul despre procesul cu Alexandru Ciucu. Motivul real pentru care nu au ajuns nici acum la o înțelegere, în privința fetițelor

Citeste si: Cât de apropiat este Robert Drilea de copiii Deei Maxer! Fosta soție a lui Dinu Maxer este convinsă că iubitul ei are stofă de tătic- kanald.ro

Citeste si: Mai fierbinte de atât nu se poate! Larisa Iordache, apariție de senzație, în bikini, la piscină. "Un corp perfect"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Problemele între Alina și soțul ei au apărut mai de mult, însă artista a crezut că venirea pe lume a copiilor le va închega familia și totul se va rezolva, dar nu a fost așa.

„Da, dar în mod special după nașterea Carolinei și a Raisei. Și credeam cumva greșit că venirea copiilor va închega mai mult familia. Dar realitatea mi-a demonstrat că nu a fost așa”, a adăugat artista.

Alina Sorescu nu are custodia exclusivă a fetelor

Alina Sorescu trece prin clipe grele din cauza procesului de divorț care încă nu s-a încheiat.

Prin clipe dificile trec și fetițele ei pentru că nu s-a stabilit o custodie exclusivă, iar ele sunt nevoie să stea o săptămână la mamă, o săptămână la tată. Alina face tot ce ține de ea ca fetițele ei să ducă o viață liniștită.

Citeste si: „Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte.” George Burcea și Viviana Sposub nu mai formează un cuplu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 iulie 2023. Sărbătoare mare: Multe românce poartă numele acestei sfinte- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Citește și: Lucrul la care Alina Sorescu trebuie să fie atentă când planifică o vacanță cu fiicele ei! Chiar artista a dezvăluit asta: „Complicat”

„Profesional, simt că am revenit la nivelul activității mele de dinaintea căsătoriei. Iar în plan personal, fetițele sunt cele care îmi dau putere. Din păcate, situația va mai dura, pentru că etapele procedurale sunt lungi. Custodia e comună, niciuna din părți n-a cerut custodie exclusivă, dar problema e că fetele au acum reședință alternantă, o săptămână la mine, o săptămână la tată- așa cum a cerut el-, ceea ce e bulversant pentru fete(...) Noi am ajuns în instanță, unde inițial tatăl a solicitat domiciliul fetelor la el. Ideea divorțului nu a apărut de la mine, discuții despre separare erau de mai mulți ani. Din păcate, hotărârea judecătorească cu reședința alternantă a devenit executorie imediat, iar eu și fetițele suntem obligate să o respectăm. Eu fac tot ce ține de mine să le ajut să accepte această realitate impusă, dar continuu să lupt în instanță, fiind în interesul lor să aibă o viață liniștită și stabilă”, a mai spus Alina Sorescu.