Cine este Marco Dulca și cât valorează jucătorul de fotbal în prezent. Marco este fostul iubit al Mihaelei Buzărnescu și joacă la o echipă din România.

Mihaela Buzărnescu și Marco Dulca au fost împreună timp de 6 luni

Care este povestea celor doi, dar și detalii despre viața profesională a fotbalistului.

Atât Marco Dulca, cât și Mihaela Buzărnescu, sunt doi sportivi, iar acest lucru a fost un punct comun major pentru aceștia. Cei dol s-au despărțit chiar anul acesta, după o relație de șase luni în care s-au afișat constant pe rețelele de socializare și își promiteau iubire. Lucrurile din spatele acestor imagini au stat destul de diferit, creându-se un întreg scandal după despărțirea lor.

Cuplul se afișa întotdeauna împreună la evenimente sau chiar în spațiile mai intime, de exemplu cu familiile lor. Au călătorit mult împreună și au postat poze demne de înrămat. Fanii îi priveau cu atenție și le lăudau întotdeauna modul în care își arătau satisfacție și se iubeau.

În momentul în care toată lumea ar fi crezut că relația lor este minunată și evoluează frumos, cei doi au ieșit în spațiul public și au

anunțat că se despart. Motivele ar fi fost foarte personale pentru jucătoarea de tenis, care a declarat că aparențele înșală și nu tot ce se vede pe internet este adevărat.

"Sunt lucruri personale care ne privesc pe noi doi și care mai bine să rămână între noi. Suntem sportivi și sper ca ambii să avem succes în continuare. În rest, cine știe, poate ne vom mai întâlni vreodată! Sunt persoana care-și dorește o familie. Unele tenismene nu-și doresc, altele fac și copii. Dar, în ce mă privește, toate la timpul lor. Dacă ar fi fost să fie nu aș fi zis niciodată nu. Deocamdată, mă axez pe sport", au fost câteva dintre declarațiile Mihaelei Buzărnescu la despărțirea de fostul iubit.



Sportiva și-a acuzat fostul iubit de comportament abuziv

Despărțirea a venit pe neașteptate pentru toți oamenii care i-au urmărit, dar și pentru apropiați. Mai mult, într-o postare pe Instagram, sportiva a povestit că Marco Dulca a abuzat-o psihic și i-a provocat unele suferințe cu care se confruntă.

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou. În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental! Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a povestit Mihaela Buzărnescu.



Mihaela Buzărnescu a fost împreună cu Marco Ducla [Sursa foto: https://www.instagram.com/miki.buzarnescu/]

Mihaela Buzărnescu este o tenismenă care a ocupat locul 20 mondial acum 4 ani. A fost accidentată grav după ce a câștigat titlul WTA, la San Jose, și s-a retras o perioadă până și-a rezolvat problemele medicale de la nivelul ligamentelor. Mihaela și Marco s-au cunoscut la Jocurile Olimpice 2022, când ambii sportivi au participat la competiție.

La un timp după ce a văzut postarea fostei sale iubire, Marco Dulca a revenit în spațiul online cu un răspuns la acuzațiile sportivei.

”Eu niciodată nu mi-am spălat rufele în public sau în presă. Orice am avut de rezolvat, am rezolvat cu persoana respectivă față în față. Nu-s genul, am o educație… lumea mă cunoaște. Nu vreau să vorbesc mai multe despre acest subiect. Ok, ea asta a ales. Acum, fiecare cu alegerile lui. Eu îi urez multă baftă”, a scris Marco Dulca.



Cât valorează, în prezent, Marco Dulca

La doar 23 de ani, Marco Ducla este recunoscut ca fiind unul dintre fotbaliștii promițători din Liga 1. Bărbatul joacă în prezent la Chindia Târgoviște, însă șansele ca acesta să rămână întreaga vară la echipă sunt minime. Motivul ar fi că echipa va juca barajul de menținere în primul eșalon.



Cât valorează în prezent jucătorul de la Chindia Târgoviște [Sursa foto: https://www.instagram.com/miki.buzarnescu/]

"Mi-ar plăcea să joace la Rapid. Cui nu i-ar plăcea să joace acolo? Vom vedea după meciurile de baraj, dar eu zic că e pregătit de o echipă mai bună. I-a prins foarte bine această perioadă la Chindia, a prins un mediu bun, Săndoi i-a dat încredere. Sunt mulțumit de cum a jucat, de cum a evoluat”, a declarat Cristi Dulca, tatăl fotbalistului.

În prezent, fotbalistul de la Chindia Târgoviște valorează nu mai puțin de 900.000 de euro, de șase ori mai mult decât valoarea pe care o avea în 2020, când juca la FC Viitorul Constanța.





