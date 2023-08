„Câtă falsitate” Cristina Șișcanu, atac subtil la adresa Georgianei Lobonț și a lui Rareș Ciovan? Ce a putut să spună prezentatoarea TV despre cuplurile din showbiz

In articol:

Cristina Șișcanu a reacționat imediat după ce a constatat că în spațiul public au apărut mai multe zvonuri legate de faptul că ea și Mădălin Ionescu s-ar afla în pragul divorțului. Neînțelegând de ce internauții au considerat că relația lor este mimată, a decis să-și exprime ferm punctul de vedere și să ofere toate argumentele necesare pentru care oamenii să înțeleagă odată pentru totdeauna că niciodată nu ar sta într-o relație în care nu ar exista înțelegere și iubire.

De asemenea, Cristina Șișcanu nu a putut să nu remarce că, în momentul în care a postat în mediul online un filmuleț din vacanță în care ea și Mădălin Ionescu dansau ca doi îndrăgostiți, mai multe femei nu s-au sfiit să emită păreri conform cărora între ei doi nu ar fi decât falsitate. Iată ce a avut de spus Cristina Șișcanu despre toată această situație!

Cristina Șișcanu, adevărul despre relația sa

Cristina Șișcanu a asigurat pe toată lumea că are parte de o căsnicie în care se simte iubită și respectată și că nu există niciun motiv pentru care să mimeze fericirea, mai ales în filmulețul respectiv, realizat în vacanță. A admis faptul că, într-adevăr, în țara noastră au existat situații în care anumite cupluri au plecat în vacanță foarte bine, iar acolo lucrurile au degenerat și s-a ajuns la despărțire.

Într-un caz similar s-au aflat Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, când, aflați în vacanță în Maldive, bărbatul a mărturisit cu subiect și predicat că este hotărât să divorțeze se artistă. Lucrurile nu s-au concretizat, însă scandalul de la acel moment a ridicat foarte multe semne de întrebare legate de autenticitatea relației lor.

„Au mai fost situații cu persoane care au plecat în vacanțe fericiți, totul bine și frumos, s-au întors din vacanță și au divorțat, da, sunt situații, nu e cazul nostru. Nici nu țin să mă justific în fața unora să zic că nu e așa, că noi suntem foarte bine, lucrurile astea se văd.(...) În Italia am ajuns și la o petrecere și am dansat la petrecerea respectivă am dansat și am filmat dansul respectiv și l-am pus pe Instagram și Facebook și au fost niște comentarii ale unor femei: «Vai, câtă falsitate». Dar n-am înțeles care-i falsitatea, noi dansam. Falsitate în ce? Că am apăsat pe butonul de filmare? Că îmi aranjam rochia? Păi și ce, voi când vă faceți o poză nu vă mai aranjați rochia? Nu înțeleg unde vede lumea asta falsitatea? (...)”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.

