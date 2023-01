Cătălin Bordea nu a avut o copilărie ușoară. Comediantul a fost părăsit de tată când avea doar 2 ani: „M-a lăsat pe un scaun în autobuz, el a plecat”

In articol:

Pe Cătălin Bordea îl cunoaște o țară întreagă. Acesta s-a făcut remarcat pentru că are mereu o atitudine pozitivă și glumele fac parte din modul său de viață.

Chiar dacă zâmbește și îi face și pe ceilalți să se simtă bine, acesta nu a avut deloc o copilărie ușoară.

Artistul a mărturisit cum a fost părăsit de părintele său când era doar un bebeluș. [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Bordea a fost crescut de bunici după ce tatăl său l-a abandonat

Artistul de stand-up a mărturisit cu lacrimi în ochi cum familia lui s-a destrămat încă de când era doar un bebeluș.

Atunci, fără să se gândească la consecințe și la faptul că era propriul lui copil, tatăl său l-a abandonat chiar într-un mijloc de transport în comun.

Acesta a avut însă un înger păzitor, care a făcut ca bunica sa să urce în vehicul după câteva stații. De atunci, femeia l-a crescut ca pe propriul fiu.

„Bunicii mei sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns niciodată unde sunt fără ei. Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentul în care eu am apărut. Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat. Taică-miu m-a lăsat pe un scaun în autobuz, el a plecat și nu a mai apărut niciodată. Și m-a găsit bunică-mea la vreo patru stații. Ea aștepta autobuzul să se ducă la muncă, perfect convinsă că eu eram în grija lui taică-miu”, a povestit emoționant comediantul, în cadrul unei emisiunii TV.

Pentru tot ce au făcut pentru el, comediantul le este extrem de recunoscător bunicilor săi, cărora le mulțumește cu fiecare ocazie.

„Tataia, de fiecare dată, când ne dădea mamaia carnea, el lua zâgrciul. El mânca numai zgârci și nouă ne dădea doar carnea. Pentru mine, bunică-miu înseamnă acasă”, a mai adăugat Cătălin Bordea.

