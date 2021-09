Cătălin Botezatu a dat cărțile pe față! Creatorul de modă a spus adevărul despre orientarea sexuală: „Nu sunt”

In articol:

Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai celebri creatori de modă din România, a răspuns la întrebarea care se află de mult timp pe buzele telespectatorilor. De-a lungul timpului, despre celebra vedată au apărut tot felul de bârfe și zvonuri pornite de gurile rele în ceea ce privește orientarea sexuală a acestuia.

Creatorul de modă este unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, la brațul căruia au apărut mai multe nume sonore din showbiz-ul autohton precum Bianca Drăgușan, Tania Budi, Bianca Brad, Dana Oprișaru etc. Totuși, niciuna dintre relații nu au dus și în fața altarului, iar acum, ajuns la 54 de ani, Cătălin Botezatu este mai sigur ca niciodată că nu se va lega niciodată la cap. Asta nu a făcut decât să se întețească zvonurile referitoare la orientarea lui sexuală, așa că vedeta s-a decis să vorbească despre acest subiect intim.

„ Am spus tot timpul și o spun. O anumită persoană, tot la un anumit podcast, a încercat să mă înțepe și m-a înțepat greșit. Pentru că dacă se înțeapă cineva cu mine greșit, e grav. Și a interpretat când am spus așa: ‘Sunt onorat să fiu iubit și adorat în egală măsură de femei și bărbați. Asta nu înseamnă că am spus că am făcut nu știu ce lucruri și cu femei și cu bărbați”, a spus Cătălin Botezatu în emisiunea Detectorul de minciuni.

Cătălin Botezatu: „A m recunoscut că am făcut tot felul de prostii”

Cretorul de modă îneagă toate bârfele care s-au spus despre orietanrea sa sexuală de-a lungul timpului și îi condamnă pe cei care le-au pornit. Mai mult, acesta îi atentionează că ar trebui să-și vadă mai mult de viața lor și să-l lase pe el în pace.

„Există o barieră pe care încă nu am depășit-o. Dacă această barieră la un moment dat va fi depășită, o voi face pentru că nu mi se pare nimic aiurea. Da, am recunoscut că am făcut tot felul de prostii, dar nu. Și atunci nu prea permit nimănui să vorbească de mine. Ele întepând și neștiind cât e ceasul. Eu cred că ar trebui să stea mai bine în banca lor', a mai spus creatorul de modă în aceeași emisiune.