Cătălin Botezatu, declarații surprinzătoare despre căsătorie. Designerul este pregătit să facă pasul cel mare: „Da, o voi face publică”

Cătălin Botezatu a rămas încă unul dintre cei mai râvniți burlaci de la noi din țară. Și în acest moment, designer-ul este în căutarea marii iubiri alături de care să poată face marele pas.

Recent, a vorbit despre căsătorie, dar și despre regretele pe care le are în dragoste.

Cătălin Botezatu nu a dus deloc lipsă de femei frumoase în viața lui. Celebre sau mai puțin cunoscute, toate și-au dorit să-i fure inima creatorului de modă. Nu spune nu căsătoriei în cazul în care va simți că va fi în totalitate compatibil cu o persoană. Iată ce planuri de viitor are Cătălin Botezatu în plan personal!

Cătălin Botezatu, pregătit pentru însurătoare?

Cătălin Botezatu își dorește foarte mult să aibă stabilitate în plan personal și nu va ține deloc cont de gura lumii în momentul în care își va găsi aleasa inimii. Pasul cel mare îl va face doar bazat pe propriile convingeri și sentimente și nu va apleca urechea la cei din jur.

Sincer ca de obicei, Cătălin Botezatu a vorbit și despre regretele pe care le are în dragoste.

„Am regrete atunci când mă gândesc la oamenii cărora le-am acordat foarte mult credit și nu meritau. Am regrete când mă gândesc că puteam să fac o altă alegere în ceea ce privește persoana iubită. Am regrete că nu m-am oprit la timp în anumite situații, că nu am mers mai departe în anumite situații.(...) O să mă opresc la o anumită persoană în momentul în care cred că este aceea. Și când mă voi opri, cu siguranță că toată lumea va ști”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru un post de televiziune.

Cătălin Botezatu nu știe pe cine să aleagă din mulțimea de femei

În jurul lui Cătălin Botezatu roiesc o mulțime de femei care mai de care mai frumoase. Tocmai din acest motiv, creatorul de modă a declarat că, pentru moment, îi este imposibil să se oprească la o femeie.

„Deocamdată, nimeni nu știe nimic, pentru că nici eu nu știu la cine să mă opresc. Sunt foarte multe variante.(...) O prietenă bună spunea: «Dacă o vei găsi, o vei face publică?». Da, o voi face publică și de ce nu, chiar dacă poate unii ar spune «cam bătrân pentru o căsătorie», da, aș putea să fac și o căsătorie”, a adăugat celebrul designer.