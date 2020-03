Cătălin Botezatu s-a arătat impresionat de faptul că soția lui Mădălin Ionescu este noua concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. El i-a dat de înțeles Cristinei Șișcanu că o aștepta în competiția de stil, unde el este jurat. Șișcanu chiar l-a întrebat dacă el și-a dorit ca el să o vadă la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. ”Ți-ai dorit să vin aici?”, l-a întrebat Cristina Șișcanu.

Citeste si: Cristina Șișcanu, scandal cu Maurice Munteanu la ”Bravo, ai stil! Celebrities!” Ce acuzații și-au aruncat cei doi

Cătălin Botezatu, în stilul său, a lăsat misterul să planeze și i-a replicat: ”Nu pot să spun mai multe. Ești femeie măritată. Mai ales că pe soțul tău îl admir, îmi e drag. Mai ales cu bustiera asta cu care ai venit astăzi, ce să zic: bine ai venit! Și ține-o tot așa din puctul ăsta de vedere”, a zis Cătălin Boteaztu făcând un semn ce demonstra că se referă la faptul că Șișcanu își scoate sânii în evidență.

Citeste si: Raluca Tanase o acuza pe Alexandra Ungureanu ca minte! "Vreau sa isi asume, asa cum am facut noi toate!"

Apoi, juratul de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” i-a explicat Cristinei Șișcanu că își dorește să nu o vadă doar sexy în emisiune, pentru a nu se interpreta. ”Va trebui să adopți toate stilurile vestimentare posibile și imposibile. Ținuta de astăzi are ceva carențe, însă fiind prima ta zi aici o să fie una specială”, a încheiat Cătălin Botezatu.

Citeste si: Maurice Munteanu a desființat-o pe Alexandra Ungureanu, la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ce fel de celebritate ești?”

Cristina Șișcanu a primit trei steluțe de la jurați la prima sa apariție la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Citeste si: Ce transformare! Cristina Șișcanu a dat ținutele din jungla de la Survivor România pe cele elegante de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” FOTO

Cristina Șișcanu a intrat în competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”, după eliminarea Biancăi Giurcanu

Cristina Șișcanu a intrat în competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”, în ediția de miercuri seară, după eliminarea Biancăi Giurcanu. "N-am mai facut asa ceva pana acum! De aici si emotiile, e ceva foarte nou pentru mine, desi am avut atatea aparitii publice si mi-au fost analizate tinutele de la evenimente de oameni avizati. Este un vibe interesant pe care nu l-am mai simtit pana acum, un cumul de emotii diverse. Este o competitie intre femei si lucrurile sunt dure. Nu cred ca voi avea probleme. Incep sa le cunosc pe fiecare. Am experienta de viata si mi-am dat seama din prima secunda cum sunt. Pe unele le cunosteam, pe altele le-am descoperit acum. Una e mai suparacioasa, una mai curajoasa, alta este ”pusa” pe situatii comice si trateaza ironic ceea se intampla.... Stiu care dintre ele isi doresc sa castige cu orice pret si care se bucura de experienta si sunt mai relaxate. In functie de asta voi incerca sa nu le deranjez. Daca ele ma deranjeaza pe mine, s-a terminat, voi riposta pe masura!", a spus Cristina Siscanu Ionescu, despre participarea sa la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.