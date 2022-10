Cătălin Botezatu, la cuțite cu stilistul Neculai Stanciu! De la ce a plecat schimbul de replici dintre cei doi: „Să fie atent pentru că eu nu sunt ca ceilalți, așa că să aibă grijă”

In articol:

Se pare că lumea modei nu este nici pe departe una liniștită! Scandalurile se pot isca de la orice, iar reacțiile celor implicați vor fi mereu pe măsură.

De această dată, în centrul atenției sunt Cătălin Botezatu și Neculai Stanciu. Primul i-a dat câteva replici dure tânărului stilist, după ce cel din urmă a criticat aspru unele ținute pe care le poartă Cătălin Botezatu.

„Cârpele astea obosite, cu șnururi, cu trenă din aia de turturică”

În cadrul unei emisiuni TV, Neculai Stanciu a fost invitat pentru a comenta ținutele vedetelor care au participat la un eveniment care a avut loc de curând.

Printre fotografiile pe care stilistul le-a discutat se afla și cea a lui Cătălin Botezatu. Chiar dacă hainele pe care designerul le poartă sunt foarte scumpe, acestea nu au fost deloc pe placul tânărul stilist, care le-a criticat.

„El e în două zone, ori cum costum, ori cu cârpele astea obosite, cu șnururi, cu trenă din aia de turturică, rândunică, știți, tricourile alea la băieți, din nu știu ce modă din asta urbană. Eu îl văd foarte bine în zona de costume, când intră Cătălin Botezatu îmbrăcat în costum, cu atitudine, e ce trebuie. Când intră așa, practic, ținuta asta detronează toate aparițiile lui în costum”, este declarația făcută de Neculai Stanciu la un post de televiziune.

Cătălin Botezatu, reacție acidă după ce Neculai i-a numit hainele „cârpe obosite”

Bineînțeles, celebrul designer nu a rămas mut la comentariile tânărului stilist. Botezatu i-a spus verde în față că fiecare piesă vestimentară pe care a numit-o „cârpă” este un produs de lux.

„Încep prin a-i spune domnului Neculai Stanciu, deși nu-l cunosc foarte bine, eu nu mi-aș permite să comentez apariția unui designer, pentru că atunci când nu cunoști brandurile și numele acelor cârpe obosite pe care le poartă, este normal să nu te hazardezi în a face astfel de declarații. În primul rând, cârpele obosite la care face referire, partea de sus aparține unui celebru brand japonez, extrem, extrem de exclusivist și la fel de scump, pantalonul este un pantalon Valentino, cu țesătură cu dublă vipușcă din piele naturală. Ghetele din picioare care da, nu au un touch auriu, au un touch argintiu, aparțin unei celebre case, la fel de exclusiviste, Maison Margiela. Iar tricoul de sub cârpa brandului japonez aparține brandului Viggo by Cătălin Botezatu. Touch-ul, am și spus: ‘Sunt îmbrăcat all black, totuși touch-ul auriu există în inelele Balmain pe care le port la mână’. La acel moment, aveam șase inele, toate aurii și asta a fost tot. Cârpele obosite, fără bijuterii, accesorii și ceasuri, egal 8000 de euro ”, a dezvăluit Cătălin Botezatu pentru FANATIK.

Cătălin Botezatu crede că atitudinea și criticile pe care le-a primit din partea lui Neculai sunt rezultatul faptului că, atunci când era jurat la „Bravo, ai stil!”, există posibilitatea să fi comentat ținuta unei concurent care ar fi putut fi realizată chiar de Neculai.

De asemenea, Botezatu a ținut să-i mai transmită un lucru stilistului. Creatorul de modă l-a avertizat pe Neculai să nu încerce să-și facă publicitate pe spatele său pentru că, spune Botezatu, este o diferență foarte mare între ei.

„Dacă sunt Botezatu, pentru că eu am muncit, față de el, 30 și ceva de ani și mi-am sacrificat viața, sănătatea, viața personală, pentru a ajunge aici, da, poate că îmi permit să mă îmbrac oricum. Și nu trebuie să mă îmbrac neapărat doar la costum, așa cum îi place lui, îi mulțumesc pentru aprecierea în acest sens. Uneori, pot să abordez și altfel de ținute. Din păcate pentru el, nu sunt obosite și nu sunt nici cârpe. Nu-i port pică, dar să fie atent pentru că eu nu sunt ca ceilalți, așa că să aibă grijă”, a mai declarat Cătălin Botezatu pentru sursa citată.