Cătălin Botezatu, mai sincer ca niciodată! De ce consideră că femeile sunt mai infidele într-o relație: „Bărbatul înșală și se află”

Cătălin Botezatu se numără printre cei mai cunoscuți designeri de la noi din țară, însă acesta nu este apreciat doar pe plan național, căci și la nivel internațional se bucură de un real succes.

Ei bine, recent, Cătălin Botezatu a fost întrebat dacă este de părere că femeile sunt mai infidele într-o relație, iar răspunsul său a fost unul pozitiv, justificându-și părerea despre acest subiect.

„ Femeile sunt mai șirete, mai viclene. Bărbatul înșală și se află. La femeie…nici nu știi când să te aștepți de la o soție fidelă, de la o amantă fidelă, de la o iubită fidelă auzi că s-a dus cu altcineva. Bărbații greșesc o dată și se întorc la iubită, amantă, soție.

În schimb, femeia când înșală, o face cu tot sufletul, mai ales când știe că a fost înșelată. Există situații în care soțul sau iubitul înșală, femeia se duce și înșală cu tot sufletul, cu tot patosul, cu toată chimia”, este de părere Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu a recunoscut că a fost infidel

Sincer din fire, Cătălin Botezatu a recunoscut că a fost infidel în relațiile pe care le-a avut. De asemenea, designer-ul și-a adus aminte că, la un moment dat, chiar a fost prins de către o fostă iubită, iar acest lucru s-a întâmplat din cauza prietenilor, care l-au ”pârât” pe

Bote.

„Am înșelat tot timpul, dar eu nu sunt căsătorit. Am avut relații, am avut iubite. Atunci când am avut relații mișto de la care aveam tot ce-mi trebuie, n-am înșelat. Am fost prins odată, la începutul vieții iubirilor mele. Am înșelat pentru că era la distanță, plecase din țară. M-a prins din cauza prietenilor „buni'. I-au dat raportul', a recunoscut Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]