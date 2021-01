Cătălin Botezatu, mărturisire tulburătoare. „Am vrut să mă sinucid!” Motivul pentru care a fost la un pas să-și pună capăt zilelor

Celebrul Cătălin Botezatu a avut o viață plină de provocări și încercări grele. Creatorul de modă a vorbit despre momentul când a fost la un pas să-și ia viața.

Cătălin Botezatu a trecut prin multe situații dificile pe parcursul vieții. Recent, creatorul de modă a vorbit pentru emisiunea Star Matinal despre cel mai greu moment din viața sa, când a crezut că a pierdut totul.

Un aspect cu care se luptă de ani de zile este singurătatea . Cătălin Botezatu mărturisește că deseori simte lipsa unei persoane dragi alături, cu prisosință în prejma sărbătorilor.

„Oamenii cred că sunt un om bogat, fericit, că nu duc lipsă de nimic, dar nu este deloc aşa. E foarte greu să accepţi că ai tot ceea ce îşi poate dori un om, dar eşti singur. Mă simt singur. Chiar şi când petrec timp cu prietenii mei mă simt singur, pentru că ei au familiile lor. Ne adunăm la o masă, dar la final fiecare merge pe drumul lui alături de copii, de familie.

Am muncit enorm pentru tot ceea ce am. Am avut mereu încredere în tot ceea ce pot să fac. Viaţa mea e o telenovelă lungă, s-ar face multe episoade. Am fost încercat în viaţă, mi-am asumat fiecare episod din viaţa mea. Nu pot să spun că sunt un om care nu are regrete. Mereu am avut câte ceva de învăţat. Eu nu cred că există om pe pământ care să nu aibă regrete, cel care spune că nu are, e un ipocrit”, declară Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu: „Am vrut să mă sinucid”

Celebrul creator de modă a vorbit despre un moment de cotitură din viața sa, când a fost închis. Cătălin Botezatu dezvăluie că a fost la

un pas să-și ia viața, crezând că a pierdut tot ce a realizat până în acel moment.

„M-a durut când am fost închis, nu puteam să mă apăr. Am vrut să-mi demonstrez nevinovăţia. În noaptea de Crăciun am stat în arest preventiv. Se auzeau urlete, ţipete. A fost foarte greu, am pierdut tot. Acela a fost momentul în care am vrut să mă sinucid.

Simţeam că nu mai văd calea de scăpare, a fost groaznic. Ştiam că am pierdut mult, mă gândeam dacă am şansa să ies să mă apăr. Dar eu am luptat şi am demonstrat că pot să fac mai mult decât făcusem la momentul respectiv”, a mai spus vedeta.