Cătălin Botezatu, momente de panică! Designerul a ajuns de urgență la spital: „M-am speriat foarte tare și m-am dus singur”

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram] 21:54, iul 21, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Cătălin Botezatu a trecut prin clipe de maximă tensiune. A început să se simtă rău într-o noapte și fără a stat prea mult pe gânduri s-a urcat în mașină și a dat fuga la urgențe.

Cătălin Botezatu, de urgență la spital. La ce a trebuit să renunțe din cauza problemelor medicale

Acesta s-a speriat enorm de tare și i-a fost frică să nu i se fi agravat problemele de sănătate. Designerul a dezvăluit într-un interviu recent că urmează să plece în Istambul, la o clinică medicală pentru a-și face investigații mai amănunțite.

Designerul a fost nevoit să meargă de urgență la spital, după ce starea sa de sănătate dădea semne că se agravează. După ce medicii l-au examinat i-au spus că totul este sub control, dar va fi nevoit să aibă mai multă grijă de el pe viitor. Astfel, el nu mai are voie să se expună la situații ce i-ar putea cauza stres, trebuie să se odihnească mai mult și nu mai are voie să piardă nopțile.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Cătălin Botezatu, despre bărbații care au trecut prin viața Biancăi Drăgușanu: ”Era prea pâinea lui Dumnezeu”

„E adevărat că într-o seară m-am speriat foarte tare și m-am dus singur, efectiv, m-am urcat în mașină și m-am dus la spital, dar totul este sub control. Încerc să evit pe cât se poate stresul, oboseala, dacă pe vremuri mai pierdeam nopți, acum abia aștept după ce îmi termin activitățile să ajung acasă, să fac un duș și să merg repede la culcare să mă pot odihni măcar 8-9 ore. Am renunțat la multe lucruri pe care le făceam înainte”, a declarat Cătălin Botezatu la un post de televiziune.

Designerul merge în Turcia pentru analize suplimentare

Pentru că vrea să prevină și nu să trateze, Cătălin Botezatu are în plan să meargă la o clinică medicală din Instambul, unde își va face controale de rutină. În trecut, el a suferit mai multe operații din cauza problemelor ocologice.

Citeste si: Legătura neașteptată dintre Cătălin Botezatu și noua iubită a lui Pepe! Cu ce se ocupa Yasmine înainte să devină make-up artist! Dezvăluiri exclusive

„Sunt analizele de bază în care mă controlez din cap până în picioare la tot ce inseamnă organismul uman și nu în ultimul rând cele legate de operațiile pe care le am, cele oncologice. Mergeam și înainte. Mi-am făcut analizele chiar dacă mă simțeam bine sau nu și am avut grijă de două ori pe an să le fac, în țară sau peste hotare”, a mai adăugat designerul.