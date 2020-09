Catalin Botezatu, premiat pentru “Excelenta in moda”

Catalin Botezatu a primit aseara distinctia pentru "Excelenta in moda" in cadrul Galei Oameni de Succes, care a reunit nume sonore din diverse arii de activitate. Emotionat, juratul "Bravo, ai stil!" a tinut sa multumeasca celor care l-au sustinut in cei peste 30 de ani de cariera in domeniul modei.

"Premiul din seara aceasta inseamna inca o recunoastere ca munca mea nu este in zadar. Este o onoare sa ma aflu printre premiantii aceste seri, mai ales ca sunt oameni de elita din diferite domenii de activitate. Este o recunoastere a meritelor si a muncii mele. Multumesc organizatorilor, fanilor mei si, mai ales, familiei Kanal D, care m-a sustinut mereu", a declarat Catalin Botezatu.

In cadrul galei au mai fost premiati pentru activitatea lor remarcabila artisti, profesionisti din diferite domenii de activitate din Romania.