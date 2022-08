Cătălin Cazacu a cerut-o de soție pe Ramona Olaru chiar cu inelul pe care frumoasa blondă și l-a dorit. Cum s-a pregătit campionul la motociclism pentru fericitul eveniment

In articol:

Unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc a decis să facă pasul cel mare. Cei doi urmează să spună DA la starea civilă.

Până atunci însă, Ramona Olaru a spus DA în fața iubitului ei, în momentul în care acesta i-a pus cea mai importantă întrebare.

Cum a cerut-o Cătălin Cazacu de soție pe frumoasa asistentă TV

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu sunt foarte îndrăgostiți. Pentru că cei doi formează de ceva timp un cuplu, Cătălin și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe asistenta TV, iar răspunsul pozitiv a venit imediat.

Așa cum era de așteptat, toată lumea a vrut să știe cum a planificat campionul la motociclism tot evenimentul și cum a reușit să îi facă o surpriză atât de plăcută partenerei sale de viață.

Cazacu spune că cel mai important pas în realizarea surprizei perfecte a fost să îi asculte dorințele iubitei sale. Astfel, vedeta a știut exact ce inel să îi ia femeii lângă care vrea să își petreacă toată viața.

Spre surprinderea tuturor, Cătălin a dezvăluit faptul că nu a avut un program bine stabilit în momentul în care s-a decis să facă marea propunere, ci a făcut totul după cum a simțit.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam. Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a povestit Cătălin Cazacu, pentru Spynews.ro.

Inelul pe care l-a primit Ramona Olaru este unul superb, cu un diamant roz, care valorează aproximativ 18.000 de euro.

În privința nunții care va avea loc în viitor, Cătălin Cazacu spune că nu își dorește neapărat o nuntă tradițională la care să se respecte toate datinile românești.

„Nu o să facem nunta niciodată într-o sală de nunți cu invitați îmbrăcați în cămașă. Pe plajă și nu se fură mireasa. La nunta mea nu pleacă nevasta de lângă mine”, a mai declarat motociclistul profesionist.