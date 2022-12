Cătălin Cazacu, detalii neștiute despre dorința care nu i s-a îndeplinit niciodată: ,,Mi-am mai dorit, nu mi-a ieșit”. Cum va reacționa Ramona Olaru când va afla?

In articol:

Cătălin Cazacu este campion la motociclism. Acesta a început să practice sportul încă din perioada copilăriei, iar succesul nu a întârziat să apară după ani de muncă. Iubitul Ramonei Olaru a obținut victorie după victorie, iar acum se bucură de un succes la care mulți doar visează.

În trecut, vedeta a cochetat și cu lumea fotbalului.

Care este cea mai mare dorință a lui Cătălin Cazacu

Ca fiecare om, Cătălin Cazacu are o dorință care vrea să devină realitate. Sportivul și-a dorit întotdeauna să ajungă în fața altarului alături de aleasa inimii sale, însă, cel puțin pentru moment, acest lucru nu s-a întâmplat. Cu toate acestea, marea sa dorință nu este departe de îndeplinire, pentru că relația sa cu Ramona Olaru avansează pe zi ce trece. După cererea în căsătorie, următorul pas pe lista celor doi ar fi căsătoria în fața lui Dumnezeu.

Pe de altă parte, sportivul a declarat că este mândru pentru faptul că a reușit să aibă aceiași prieteni încă de la vârsta de 14 ani, chiar dacă unii dintre ei s-au căsătorit și și-au întemeiat o familie.

„Cred că e foarte greu să mai păstrezi prieteniile de la an la an. Eu m-am mândrit și mă mândresc cu faptul că am aceiași prieteni de când aveam 14 ani și tot timpul am zis că cea mai mare avere a mea sunt prietenii mei. Ce-i drept, se schimbă lucrurile în timp, pentru că vrei, nu vrei te căsătorești și căsătorindu-te viața ți se schimbă. Să mă căsătoresc, acum ce să zic, mi-am mai dorit, nu mi-a ieșit, vedem ce se întâmplă în viitor”, a precizat sportivul, potrivit antenastars.ro.

Cătălin Cazacu și-a cerut iubita în căsătorie

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Cazacu trăiește de ceva timp o frumoasă poveste de dragoste alături de prezentatoarea Ramona Olaru. Relația celor doi nu a fost mereu una roz, existând multe moment care au pus la grea încercare iubirea dintre ei, dar pe care, din fericire, le-au depășit de fiecare dată. În urmă cu câteva luni, sportivul și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie pe frumoasa prezentatoare. Bărbatul s-a asigurat că marea întrebare nu va fi pusă într-un loc obișnuit, așa că a ales să facă acest pas în vacanță pe Insula Mykonos din Grecia.