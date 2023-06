Cătălin Cazacu, răspuns neașteptat când a fost întrebat de fosta iubită! Cum a trecut peste despărțirea de Ramona Olaru?: „Sunt bine, rău n-am fost niciodată”

In articol:

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au format un cuplu timp de un an, perioadă în care bărbatul a cerut-o și în căsătorie pe prezentatoarea tv. Relația lor a fost presărată cu multe certuri și împăcări, așa că au decis să meargă pe drumuri separate.

Cătălin Cazacu a trecut peste despărțirea de Ramona Olaru

Ce a spus, acum, Cătălin Cazacu despre relația lor.

Cătălin Cazacu a vorbit deschis despre viața personală și a mărturisit că este bine în momentul de față și că a trecut cu bine peste despărțirea de Ramona Olaru.

Fostul partener al Ramonei Olaru a dezvăluit că după dezamăgirile pe care le-a suferit din dragoste și-a găsit alinarea în credință. Cazacu susține că merge regulat în lăcașele de cult, două la număr, care îi sunt la suflet în totalitate, iar asta îl ajută foarte mult. În rest, vedeta ezită să ofere un răspuns clar când vine vorba despre persoana cu care își împarte nopțile.

„Reporter: Cu cine a dormit în ultima perioadă Cătălin Cazacu?

Cătălin Cazacu: A dormit cu poftă, pentru că a trebuit să mă odihnesc, fiindcă mă trezesc de dimineață. Și am dormit foarte foarte bine.

Reporter: Singur?

Cătălin Cazacu: Nu am spus asta. Am zis doar că am dormit bine. Eu am momente și momente, depinde cât de însoțit sunt.

Reporter: Contact cu vreo fostă iubită ai mai avut, vreo altă cucerire nouă, de care să nu știm, cum stai acum pe plan amoros?

Cătălin Cazacu: Sunt bine, rău n-am fost niciodată, mă bucur de ce mi se întâmplă, nu știu despre ce contacte vorbești. Nici în vremurile în care se spunea că am contacte n-am avut, dar știi cum e, lumea vorbește, noi te credem, nici tu să nu mai faci, așa era vorba!”, a povestit Cătălin Cazacu pentru CANCAN.RO.

Ramona Olaru a rupt orice legătură cu fostul iubit

După ce s-au despărțit, Ramona Olaru a decis să rupă orice legătură cu fostul pilot de curse Cătălin Cazacu, pentru a-și putea găsi liniștea. Pe data de 11 mai, Cătălin a împlinit 39 de ani, iar asistenta tv a ales să îi trimită doar un mesaj cu „La mulți ani”!

„Nu mă mai supără nimic de mult, mai ales pentru că sunt lucruri pe care le știam. Nu mă mai mișcă nimic. Eu de asta am plecat de acolo. A fost așa: A apărut? Ce bine că au aflat și oamenii ăștia!’. Am regula aceasta, într-adevăr. (n.r. să nu țină legătura cu foștii) În momentul în care am plecat din casa dânsului nu am mai răspuns la absolut nimic, niciun mesaj, nimic, e mai bine pentru liniștea mea.

Însă, de curând, a fost ziua lui și am considerat că este OK să îi spun La mulți ani’.Mi-a răspuns, mi-a zis mulțumesc’ și e foarte OK. Situația stă bine așa, niciodată mai mult. E un roz pal, într-adevăr. (dressing-ul din casa lui Cătălin Cazacu) Eu nu aș mai vrea să vorbesc foarte mult despre ce a fost, dar o să răspund acum ca să se închidă toată situația aceasta, într-un final. Da, probabil îl mai are, dar este bine venit pentru oricine o să vină acolo. De ce să mai muncească altcineva? Eu mă bucur, îmi place să fac bine oamenilor’, a spus asistenta tv, potrivit Ego.ro.