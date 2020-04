In articol:

Pe grupurile de sustinere Puterea dragostei, au apărut tot felul de zvonuri conform cărora Cătălin Nițescu de la Puterea dragostei ar fi ucis trei oameni într-un teribil accident produs în iunie 2013.

Controverse după apariția imaginilor

Ei bine, tânărul din imagini nu estede la Puterea dragostei, fiind vorba doar de o confuzie de nume.

Imaginile de la locul accidentului au stârnit mari controverse, iar mulți au găsit asemănare între tânărul care a provocat tragedia și Cătălin de la Puterea dragostei.

"E Cătălin de la PD... Uitați-vă că seamănă izbitor, aceleași trăsături... Au același nume, prenume, nu poate fi o simplă confundare", "EU cred CA este frate le lui", "Da ma el este !!!! Omu e serial killer !!!", "In 2013 a fost accidentul, iar tanarul avea 21 de ani atunci. Asta inseamna ca acum ar avea 28 de ani. Nici varsta nu corespunde", "Nu este el. Pr cel din PD îl cheamă Cătălin Ionuț, nu Cătălin Florin", "BAA, nu e Cătălin de la pd , ala in 2013 avea 21 de ani iar acum 28, Cătălin are 30 , si nici măcar nu seamănă !!", "Cătălin e din zona Topoloveni , județul Argeș , mașina e înmatriculată pe DAMBOVIȚA"."Aoleu mai are și curajul de a se afirma la televiziune. Mai sa da și mare sfânt. E un pisarcos. Ar trebui sa tina ochii închiși și sa se gândească la ce a făcut. RUȘINE SA ÎȚI FIE. Asa sa ai și tu parte in viata", "El e ! Căutați și veți găsi poze cu el înainte să se umfle", "Nu este el", sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii emisiunii.

Știrea despre accidentul din iunie 2013, atunci când trei oameni și-au pierdut viața

Cătălin Florin Niţescu, 21 de ani, din comuna dâmboviţeană Băleni, este acuzat de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Accidentul a avut loc în localitatea dâmboviţeană Gheboaia, comuna Finta. Tânărul se afla la volanul maşinii sale, marca BMW. La un moment dat, într-o curbă, a pierdut controlul şi a intrat într-un grup de cinci femei care stăteau de vorbă, pe o bancă, la marginea drumului. Două dintre ele au murit pe loc, iar celelalte trei au ajuns la spital în stare gravă.

"Două dintre victime au fost găsite decedate la locul accidentului. Celelalte trei s-au ales cu politraumatisme. Una este în comă, iar celelalte două sunt conştiente, cu traumatisme multimple. Cea în comă va fi transportată la Bucureşti cu elicopterul.

Încercăm să mai trimitem una dintre victime la Bucureşti, care are traumatism cranio facial şi abdomen acut", a declarat, dr. Carmen Dinu, Serviciul de Ambulanţă Dâmboviţa.

Martorii spun că l-au văzut pe şofer circulând cu viteză extrem de mare prin localitate.

„L-am văzut prin localitate circulând cu viteză extrem de mare. Chiar mă gândeam că poate dă peste cineva şi acum să aud că a intrat în nişte femei care stăteau în faţa porţii”, ne-a povestit un sătean. Cele două femei care au murit pe loc sunt din comuna Finta şi au 67 şi 57 e ani. Celelalte trei femei rănite, care au scăpat cu viaţă sunt tot din comuna Finta şi au 34, 42 şi 57 de ani, scria adevarul.ro la vremea respectivă.

Pentru fapta comisă, tânărul a primit 3 ani de închisoare.