Cătălin Denciu, medicul care a sărit în flăcări să-și salveze pacienții, declarat ”Eroul Anului 2020” în Belgia

Cătălin Denciu, medicul de la Spitalul din Piatra Neamţ, cel care a intrat în flăcări pentru a-i salva pe pacienții captivi în incendiul din secția ATI, a fost declarat ”Eroul anului 2020” în Belgia. Vestea a fost dată de directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Hans Kluge.

„ Sunt foarte bucuros că ţara mea natală, Belgia, a recunoscut meritele unui medic român din Piatra Neamţ, Cătălin Denciu, declarându-l eroul anului 2020", a declarant oficialul OMS. Reamintim că, la sfârșitul anului trecut, Cătălin Denciu a devenit erou pentru mai mulți pacienți, prinși într-un incendiu izbucnit la Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț.

Cătălin Denciu nu a stat nicio secundă pe gânduri și a intrat în flăcări, pentru a-i salva pe bolnavii de COVID-19. Medicul erou s-a ales cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, fiind în stare gravă, după ce cobinezonul său a luat foc. La acea vreme, acesta a fost dus în Belgia pentru îngrijiri de specialitate.

Cătălin Denciu[Sursa foto: beldefnews.mil.be]

Cătălin Denciu, declarații despre starea lui de sănătate

„ Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Îndoirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapeutul ocupațional pentru a învăța să mișc coatele din nou.

Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși”, a declarat Cătălin Denicu, pentru La Defense.

Cătălin Denciu[Sursa foto: beldefnews.mil.be]