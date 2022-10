Cătălin Măruță, la testul sincerității! A vorbit despre momentul în care a vrut să se retragă din televiziune: "Când tragi linie, timpul petrecut cu cei dragi e mai important decât absolut orice" | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Măruță se numără printre veteranii televiziunii, dar și printre cei mai iubiți prezentatori TV de la noi din țară. În exclusivitate, Măruță ne-a mărturisit că au existat momente când s-a gândit să se retragă din lumina reflectoarelor.

Cătălin Măruță a vrut să se retragă din lumina reflectoarelor

Cătălin Măruță a stat de vorbă cu WOWbiz, în cadrul unei gale cu premii, unde a fost și el laureat. Acesta ne-a dezvăluit că la un moment dat și-a dorit să nu se mai afle în fața micilor ecrane, ci să se retragă în umbră. Nu s-ar fi așteptat nimeni la o asemenea poveste din partea unuia dintre cei mai longevivi prezentatori TV.

"La un moment dat, toată lumea e expusă în lumina reflectoarelor, pentru că fiecare om are o cameră de filmat, fiecare are televiziunea lui, contul lui de YouTube, Instagram, TikTok, fiecare om e expus în felul lui. Am avut un moment atunci când am vrut să iau o pauză atunci când m-am gândit că aș vrea să stau mai mult cu familia și asta e exact, cred, tot ce contează. Atunci când tragi linie, timpul petrecut cu cei dragi e mai important decât absolut orice, pentru că cu aia rămâi. Premiile îți dau elan, îți măresc ego-ul, dar cel mai important lucru în viață este familia.", a declarat Cătălin Măruță, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Măruță, câștigător al premiului pentru cel mai bun podcast

Cătălin Măruță a dat lovitura în trendingul românesc cu podcastul său. Drept dovadă, a primit premiul câștigător din această industrie. Întrebat dacă se aștepta, având în vedere concurența mare, a răspuns fără să ezite, justificându-și afirmațiile.

"Eu cred că YouTube-ul ăsta este un loc, unde absolut toată lume are loc. Atâta timp cât faci lucruri care îți plac, pe care tu le simți și ajung la oamenii care te votează, aia e tot ce contează. YouTube-ul este un loc pentru absolut toată lumea. De un an jumătate este un loc și pentru noi, chiar dacă am venit mai târziu pe această platformă, ne place să credem că facem lucruri faine, pentru că oamenilor le place ceea ce facem, de asta suntem laureați, suntem în trending. Fără public, nimeni nu poate să facă mare lucru.", a mărturisit Cătălin Măruță, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

