Cătălin Măruță, prima reacție după ce Bianca Drăgușanu l-a acuzat că a pus-o într-o lumină proastă: "O să apară iar..."

Cătălin Măruță este din nou protagonistul unui scandal în media, după ce Bianca Drăgușanu a făcut mai multe mărturisiri cu privire la modul în care bărbatul își tratează invitații.

Vedeta a dezvăluit recent că prezentatorul TV a pus-o într-o lumină proastă în urma unei emisiuni la care a participat, încercând să îi strice imaginea.

Ce spune Cătălin Măruță despre acuzațiile Biancăi Drăgușanu?

În ultima vreme, Cătălin Măruță a fost ținta mai multor acuzații din partea unor nume cunoscute din showbiz-ul românesc. După Alex Velea, Antonia sau Alexandra Stan, și Bianca Drăgușanu a declarat că s-a simțit folosită de către prezentatorul TV, pentru audiență. Blondina a declarat recent că soțul Andrei a pus-o într-o lumină proastă în fața telespectatorilor, deși înainte de a intra în direct stabilise cu producția care vor fi subiectele pe care le vor atinge: "E ultima oară când am fost în emisiunea lui. Fusesem anunțată că e un pervers. Una am stabilit înainte și alta a făcut. Vorbisem cu producătoarea despre ce va fi în emisiune. El a făcut cu totul altceva. Urmărește doar să te pună într-o lumină proastă, se gândește numai la el.

Am fost benevol în emisiunea lui, deși eu foarte rar accept asta. Facerea de bine e…Îl interesa de unde am eu banii. Păi eu am carte de muncă de la 18 ani. Mama a fost inspector la Inspectoratul muncii și a avut grijă să am carte de muncă. Am avut tot timpul bani, nu am depins de cineva. Sunt total dezamagită, nu are niciun fel de scrupule." , a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Playtech-Impact.

În urma acuzațiilor la adresa lui, Cătălin Măruță a precizat că nu vrea să comenteze pe seama acestui subiect: "Nu vreau să vorbesc despre asta. O să apară iar șoc. Ce am zis, ce am declarat…Nu mă interesează să comentez subiectul.", a mărturisit Cătălin Măruță, pentru Fanatik.ro.

Cătălin Botezatu: "Trebuia să se ridice de pe scaun și să părăsească emisiunea"

Cătălin Botezatu, fostul iubit al Biancai Drăgușanu, este de părere că blondina nu a procedat tocmai corect, atunci când a adus acest subiect în atenția presei. Creatorul de modă consideră că cea mai înțeleaptă decizie ar fi fost ca vedeta să părăsească emisiunea la acel moment, când a simțit că i se lezează imaginea: "Dacă a simțit că i s-a lezat imaginea trebuia să se ridice de pe scaun și să părăsească emisiunea. Eu așa am făcut, culmea, din cauza ei, la o altă emisiune tv. Nu e nevoie de mahalagisme, în astfel de situații.

Când intervin astfel de situații, incomode, invitatul trebuie să se ridice de pe scaun și să părăsească emisiunea, nu este nevoie de mahalagisme, pleci și gata! Așa trebuia să procedeze și Bianca Drăgușanu! Și eu am făcut la fel.", a declarat Cătălin Botezatu, pentru Playtech-Impact.