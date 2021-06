Cătălin Măruță, recunoscut de un copil în timp ce mânca un covrig pe stradă! Ce a putut să îi spună

Cătălin Măruță, recunoscut de un copil de 10 ani pe stradă [Sursa foto: Instagram] 14:59, iun 30, 2021 Autor: Clara Ionescu

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori tv din România. Soțul Andrei este iubit de milioane de români, printre care se numără și foarte mulți copii. Odată cu celebritatea vin și foarte multe sacrificii, printre care se numără și lipsa de intimitate în spațiile publice.

În timp ce se afla în oraș și degusta un covrig de la patiserie, Cătălin Măruță a fost recunoscut și întrerupt de un copil. Băiatul a fost foarte entuziasmat și l-a rugat pe celebrul prezentator să facă o fotografie împreună. Momentul a fost filmat chiar de soțul Andrei, care a postat videoclipul pe pagina lui de Instagram.

„-Sunteţi domnul La Măruță?

-Asta e, sunt domnul şi La Măruţă! Hai să facem poză, cum te cheamă?!

-Matei, am 10 ani!

-Noroc, băi, Matei! Hai la poză!”, a fost dialogul dintre cei doi.

Cătălin Măruță și băiatul de 10 ani [Sursa foto: Instagram]

Alex Velea, adevărul despre conflictele cu Cătălin Măruță

Alex Velea i-a dat replica lui Cătălin Măruță, după ce prezentatorul tv a vorbit despre relația lor în mediul online. Celebrul cântăreț a specificat faptul că între ei nu mai există o relație de prietenie de foarte mult timp.

„Mi se pare că în fiecare săptămână nu există emisiune în care să

nu vorbească despre mine sau Antonia, dar într-un context nefavorabil nouă, un context nașpa, inclusiv momente în care le dă apă la moară ca să zică ceva nașpa. Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea", a povestit Alex Velea.