Deranjat de atitudinea criticului vestimentar, Măruță și-a ieșit din fire și a părăsit platoul emisiunii lui.În timpul rubricii destinate modei, Iulia Albu i-a adus reproșuri prezentatorului TV. Stilista i-a spus lui Cătălin Măruță, că alege doar pozele care lui îi plac, pentru a fi criticate de ea. Moderatorul emisiunii s-a supărat și i-a spus Iuliei că minte, că nu e prima dată când criticul de modă îi aduce un reproș. Prezentatorul a ales să se retragă într-un colț al platoului, ca să n-o mai vadă pe vedetă, aceasta continuându-și singură rubrica de stil.

După toate cele întâmplate, criticul de modă s-a dus să-l împace pe Măruță, însă fără vreun rezultat. Aceasta l-a rugat pe moderator să se întoarcă în emisiune, însă a primit un răspuns la care nu se aștepta. Iulia Albu n-a reușit să-l îmbuneze pe Măruță, sub niciun fel. Ba chiar mai mult, soțul cântăreței Andra, i-a mulțumit pentru prezenta ei în emisiune și a rugat-o frumos să părăsească platoul.

Iulia Albu, făcută ”perversă și prefăcută” de o cântăreață

Andreea Bănică a trecut și ea la atac și a criticat-o dur pe stilistă. Artista a ținut să puncteze în emisiunea lui Măruță, că Iulia Albu este o trădătoare.

„E o perversă și o prefăcută. Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram. Mie îmi plac oamenii onești, corecți. Am avut o relație la un moment dat. Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Și cred că am greșit. Pentru mine contează oamenii onești, corecți. Și am rupt orice legătură. Nici nu contează ce spune, poate să spună orice despre mine”, a spus Andreea Bănică.