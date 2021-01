Cătălin Moroșanu a crescut în pădure! Drama Faimosului de la Survivor România 2021: „Când crești în natură...”

In articol:

Cel supranumit “Moartea din Carpați” a avut parte de o copilărie în mijlocul sălbăticiei, a crescut în pădure, alături de părinți, împrejurimile casei și codrii i-au devenit rapid teren de joacă și de antrenament pentru ceea ce avea să devină acesta, mai târziu, unul dintre cei mai redutabili luptători în ring.

Cătălin Moroșanu, concurent la Survivor România, a crescut în pădure

“Am avut o copilărie frumoasă, am crescut într-un canton silvic, în pădure. Am avut mereu acea libertate de a zburda în natură. Lucrul acesta a fost foarte important pentru dezvoltarea mea fizică și psihică. Când crești în natură, în comuniune directă cu aceasta, ești mai viguros. Mi-aș dori ca și copilul meu să aibă parte de bucuria de a trăi cât mai aproape de natură. Locuiesc într-o zona metroplitana Iașiului, am o curte foarte mare…”, a povestit Cătălin Moroșanu într-un interviu, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Citeste si:Cine este Alin Sălăjean, concurent la „Survivor România” 2021, sezonul 2. Prezentatorul de evenimente din echipa Războinicilor a avut propria emisiune la un radio din Cluj FOTO

Plecat să dovedească lumii că poate

fi adevăratul „Supraviețuitor”, pe Cătălin Moroșanu îl așteaptă acum jungla dominicană, acesta își va testa limitele fizice și psihice, în cea mai antrenantă și dificila provocare a vieții sale. Cum va face față Faimosul Cătălin Moroșanu lipsurilor și dorului de casă, traseelor sportive și cum va gestiona munca în echipa veți putea afla urmărindu-l în reality-ul „Survivor România”.

Citeste si: Uluitor ce a făcut public acum Ioana despre Brigitte, fosta lui Ilie Năstase - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Citeste si:Cine este Georgiana Elena Lupu de la „Survivor România” 2021, sezonul 2. S-a născut în închisoare, dar și-a depășit condiția

Cel de-al doilea sezon „Survivor România” începe sâmbătă această, 9 ianuarie, de la

ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe săptămâna după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la 20:00.

Reamintim cei 12 concurenți care formează echipa Faimosilor : Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culita Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda și Simona Hapciuc.

Lor li se vor opune în competiție războinicii Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghiță, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Mosneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Pușcașu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Cămară.

Citeste si:Cine este Marilena Cuciurean, concurentă în sezonul 2 Survivor România 2021. Războinica este o inspirație pentru internauți FOTO

„Survivor România” este un format internațional de succes, produs de Acun Medya, care pune la încercare vedete și personalități încă necunoscute publicului larg și le testează inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de confortul familiei și de tehnologie.

Cel de-al doilea sezon „Survivor România” începe sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe săptămâna după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la 20:00.