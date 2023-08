Cătălin Moroșanu a stat un an fără cont pe o rețea de socializare, după ce un străin i l-a spart! Cine l-a ajutat pe sportiv să-l recupereze și câți bani a pierdut. Nimeni nu se aștepta la una ca asta

In articol:

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi de la noi din țară. Kikboxer-ul a reușit să își clădească o carieră de succes și un trai de lux, asta datorită muncii depuse și a eforurilor făcute.

Cătălin Moroșanu a stat un an fără Facebook

Cu toate acestea, sportivul a trecut printr-o situație neplăcută, după ce un străin i-a spart contul de Facebook. Recent, într-un interviu oferit în cadrul unei emisiuni televizate, acesta a explicat toată situația și cum a reușit să-l recupereze.

Cătălin Moroșanu se poate lăuda cu o carieră de succes și o viață trăită după bunul plac. Sportivul a muncit foarte mult și a depus eforturi considerabile ca să nu îi lipsească nimic lui și familiei sale. Cu toate acestea, Kikboxer-ul a trecut printr-o situație mai puțin plăcută, după ce niște vietnamezi i-au spart contul de facebook. Recent, acesta a fost invitat în cadrul unei emisiuni televizate, unde a făcut mărturisiri legate despre situația cu care s-a confruntat și cum a reușit să își recupereze pagina de socializare.

Sportivul a spus că și-a recuperat contul după un an de zile, însă nu mai avea nicio speranță că se va întâmpla acest lucru.

Astfel că în ajutorul lui a venit un pakistanez care a reușit să dea de cap problemei.

„Mi-a fost spart contul de Facebook de către niște vietnamezi și abia după un an mi l-am recuperat. Eu n-am mai avut nici măcar o speranță să pot să-l recuperez, am căutat tot felul de oameni în România, tot felul de atotștiutori, dar nici unul nu m-a ajutat. În cele din urmă am găsit un prieten, un pakistanez, și pakistanezul ăla mi-a recuperat contul de Facebook”, a spus Cătălin Moroșanu în cadrul emisiunii.

Câți bani a pierdut sportivul, după ce i-a fost spart contul

După ce contul i-a fost spart, Cătălin Moroșanu a ținut să-i sfătuiască pe cei care îl urmăresc să aibă grijă la anumite aspecte de securitate, în ceea ce privește rețelele de socializare. Sportivul le-a transmis fanilor că social media este ceva foarte important în zilele noastre, iar din acest motiv ar trebui ca fiecare să acorde mai multă importanță pașilor de autentificare.

„Deci nu vă jucați cu social media, mai bine vă băgați autentificare în doi pași, ca să fiți siguri că nu vă este spart contul, pentru că e o muncă de ani de zile și trebuie să existe și social media, pentru că social media este important în zilele noastre”, a mai spus kikboxer-ul.

În cadrul aceleiași emisiuni, Cătălin Moroșanu a ținut să precizeze că pentru cei care sunt în showbiz-ul românesc, rețelele de socializare sunt un prilej bun pentru promovarea activităților, astfel că în urma situației cu care s-a confruntat sportivul a pierdut și bani.

„Nu mai știu câți bani am pierdut, habar nu am, pentru că Facebook-ul, TikTok-ul și Instagram-ul sunt cele mai importante pentru contractele de promovare”, a mai spus sportivul.